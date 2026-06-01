快訊

日本對大陸南韓台灣鋼品展開反傾銷調查

台北101今晚為黃仁勳點燈 蔣萬安：歡迎輝達總部落腳北市

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳開講助攻！台股大漲604點收45,337點 台積電收2,355元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股收盤上漲604.97點，終場以45337.91 點作收，成交量1兆4,770.85億元。中央社
台股收盤上漲604.97點，終場以45337.91 點作收，成交量1兆4,770.85億元。中央社

台股1日收盤上漲604.97點，終場以45337.91 點作收，成交量1兆4,770.85億元；台積電（2330）盤中達2,415元再度創高，但遇震盪而以平盤價2,355元作收。

台股今日氣勢如虹，早盤衝高到45931.1點逼近46K，不過創高後的賣壓出籠，記憶體族群及「兆元宴」標的紛紛展現強勢，但資金輪動快速，鴻海（2317）、華邦電（2344）、聯電（2303）、頎邦（6147）及欣興（3037）等股上下起伏大。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、廣達（2382）、群創（3481）、國巨*（2327）、群聯（8299）、英業達（2356）及緯創（3231）；成交金額大且疲軟者則為：力積電（6770）、頎邦（6147）、台達電（2308）、京元電子（2449）、愛普*（6531）、南茂（8150）、強茂（2481）、鴻勁（7769）、旺矽（6223）及晶技（3042）。

第一金投顧表示，投資人聚焦即將登場的 COMPUTEX 展、美伊停火與談判進度、國際油價變化，以及市場對AI供應鏈漲價循環的延續性。在指數創高之際，仍須留意高檔震盪風險與短線獲利了結賣壓。操作策略建議維持偏多思維，但避免追價回歸基本面選股為主軸；優先關注5月營收有望創高、具備漲價與拉貨題材「AI 伺服器、記憶體、ABF、電源、矽晶圓」等族群，並留意資金輪動節奏與量價是否出現背離訊號，以落實風險控管。

台積電 台股 黃仁勳

延伸閱讀

台股開高直搗45,500點關卡！聯發科帶頭衝、鴻海站上300元

台股開高 盤中一度大漲近1,200點逼近46K！台積電盤中創2,415元新高

電腦展題材、老AI股補漲 法人：台股維持健康輪動

台股今年漲幅逾50% 正2 ETF 助攻多頭行情

相關新聞

黃仁勳開講助攻！台股大漲604點收45,337點 台積電收2,355元

台股1日收盤上漲604.97點，終場以45337.91 點作收，成交量1兆4,770.85億元；台積電（2330）盤中達2,415元再度創高，但遇震盪而以平盤價2,355元作收。

黃仁勳、戴爾同步加持！伺服器族群大噴發 緯創、宏碁、華碩跳空漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於GTC Taipei主題演講強調，今年下半年將是「輝達與台灣史上最大的一個下半年」，並釋出在台投資規模將邁向1,500億美元的重磅訊號，加上戴爾（Dell）最新財報顯示AI相關銷售大增88%，並將2026年AI伺服器營收貢獻上修至600億美元，激勵AI與伺服器族群全面噴發，成為台股盤面最強主流。

台股開高 盤中一度大漲近1,200點逼近46K！台積電盤中創2,415元新高

美股四大指數上周五均收紅，加上美國PCE指數如市場預期，緩解美債殖利率升高壓力，資金浪潮持續席捲台股，台股1日開高走高，盤中最高上漲1,198點至45,931點，再刷新盤中歷史新高，逼近46K大關。台積電盤中最高上漲60元至2,415元，同步創盤中歷史新高價位。

仁寶、英業達強攻漲停！量子電腦點燃市場本夢比 專家示警：題材暴衝小心震盪

台股連續三日大漲，許多族群紛紛湧現連續漲停的盛況。今日（5/25）大盤漲停家數再次突破百檔，其中又以低價股的表現最為強勢。 面板族群中，群創（3481）跳空一價鎖死漲停至49.1元、友達（2409）連拉兩根漲停來到24.4元、彩晶（6116）也跳空鎖死在13元；量子電腦概念股這邊，仁寶（2324）衝上漲停34.65元、金寶（2312）鎖死漲停36.4元、英業達（2356）也同步亮燈攻上65.4元。不過，最近這群集體狂漲的「量子電腦概念股」，到底是什麼來頭？

南亞科飆漲停、華邦電創高！15檔記憶體五月漲逾兩成 下一步看什麼？

輝達GTC大會點火，AI熱潮持續席捲台股，記憶體族群不僅是6月開盤強勢指標之一，更已成為近月主流之一。南亞科（2408）1日率先攻上漲停，華邦電（2344）改寫歷史新高，帶動力積電（6770）、群聯（8299）、宜鼎（5289）同步創高。隨著AI需求持續擴大，市場資金關注焦點已逐漸從記憶體報價循環，轉向高階產品、先進封裝及矽電容等新成長動能。

AI概念股勁揚 台股盤中漲近1200點達45931點創新高

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北演講，AI族群再度升溫，台股今天開高走高，盤中漲1198.16點至45931....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。