黃仁勳開講助攻！台股大漲604點收45,337點 台積電收2,355元

台股1日收盤上漲604.97點，終場以45337.91 點作收，成交量1兆4,770.85億元；台積電（2330）盤中達2,415元再度創高，但遇震盪而以平盤價2,355元作收。

台股今日氣勢如虹，早盤衝高到45931.1點逼近46K，不過創高後的賣壓出籠，記憶體族群及「兆元宴」標的紛紛展現強勢，但資金輪動快速，鴻海（2317）、華邦電（2344）、聯電（2303）、頎邦（6147）及欣興（3037）等股上下起伏大。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、廣達（2382）、群創（3481）、國巨*（2327）、群聯（8299）、英業達（2356）及緯創（3231）；成交金額大且疲軟者則為：力積電（6770）、頎邦（6147）、台達電（2308）、京元電子（2449）、愛普*（6531）、南茂（8150）、強茂（2481）、鴻勁（7769）、旺矽（6223）及晶技（3042）。

第一金投顧表示，投資人聚焦即將登場的 COMPUTEX 展、美伊停火與談判進度、國際油價變化，以及市場對AI供應鏈漲價循環的延續性。在指數創高之際，仍須留意高檔震盪風險與短線獲利了結賣壓。操作策略建議維持偏多思維，但避免追價回歸基本面選股為主軸；優先關注5月營收有望創高、具備漲價與拉貨題材「AI 伺服器、記憶體、ABF、電源、矽晶圓」等族群，並留意資金輪動節奏與量價是否出現背離訊號，以落實風險控管。