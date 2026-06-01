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台股開高 盤中一度大漲近1,200點逼近46K！台積電盤中創2,415元新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股1日開高走高，盤中最高上漲1,198點至45,931點。中央社
台股1日開高走高，盤中最高上漲1,198點至45,931點。中央社

美股四大指數上周五均收紅，加上美國PCE指數如市場預期，緩解美債殖利率升高壓力，資金浪潮持續席捲台股，台股1日開高走高，盤中最高上漲1,198點至45,931點，再刷新盤中歷史新高，逼近46K大關。台積電盤中最高上漲60元至2,415元，同步創盤中歷史新高價位。

中國信託證券投顧指出， 美國4月PCE指數年增3.8%、核心PCE指數年增3.3%，整體表現符合預期，但通膨上行趨勢未變。此外，美國第1季GDP季增年率第2次預估值自初值2%下調到1.6%（預期2%），通膨開始影響一般民眾消費動能，惟受惠AI帶動投資，美國GDP仍比去年第4季增溫。

中國信託證券投顧分析，台股方面，資金在個股間輪動再加上MSCI調整，上周五上市成交量超越上周四，惟大量買盤並未能帶動指數盤中創新高為多頭較可惜處，目前仍建議短線上不預設高點偏多看待，後續台股觀察重點可留意上周四大量K棒低點（43,236點）、五日均線，以及美債殖利率。

台積電 台股 美股

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