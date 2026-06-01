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黃仁勳、戴爾同步加持！伺服器族群大噴發 緯創、宏碁、華碩跳空漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日上午在台北流行音樂中心主持GTC Taipei大會並發表主題演講，內容成市場矚目焦點。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日上午在台北流行音樂中心主持GTC Taipei大會並發表主題演講，內容成市場矚目焦點。中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於GTC Taipei主題演講強調，今年下半年將是「輝達與台灣史上最大的一個下半年」，並釋出在台投資規模將邁向1,500億美元的重磅訊號，加上戴爾（Dell）最新財報顯示AI相關銷售大增88%，並將2026年AI伺服器營收貢獻上修至600億美元，激勵AI與伺服器族群全面噴發，成為台股盤面最強主流。

伺服器與AI PC題材同步點火，華碩（2357）、宏碁（2353）、緯創（3231）開盤跳空漲停，廣達（2382）、英業達（2356）、其陽（3564）、邁達特（6112）等同步強攻，鴻海（2317）盤中一度衝上304.5元，緯穎（6669）則穩居高檔、觸及5,795元，顯示AI算力需求正由雲端延伸至邊緣與PC端，帶動整體供應鏈全面升溫。

市場同時關注AI PC新戰線。輝達、微軟與安謀（Arm）先前罕見同步釋出「PC的新時代」訊號，業界預期輝達除將揭露下一代資料中心平台「Feynman」架構細節外，更可能發表採用安謀架構的「N1X」晶片，進軍Windows PC市場，使AI伺服器與AI PC雙主軸同步啟動，台積電（2330）成為核心受惠者，盤中股價衝上2,415元歷史新高、市值突破62兆元。

在企業端需求方面，戴爾（Dell）最新財報顯示AI相關銷售大增88%，並將2026年AI伺服器營收貢獻上修至600億美元，帶動其股價上周五飆漲近33%，進一步強化市場對AI伺服器長線需求的信心，也直接點燃台系代工與品牌廠動能。

整體來看，AI伺服器已由單一題材進化為「AI基礎建設升級循環」，從資料中心、AI PC到晶片代工全面擴散，台廠涵蓋晶圓代工、伺服器整機與系統代工三大環節同步受惠，AI供應鏈多點開花態勢持續升溫，成為台股最核心資金主軸之一。

黃仁勳 緯創 華碩

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