仁寶、英業達強攻漲停！量子電腦點燃市場本夢比 專家示警：題材暴衝小心震盪

＊原文時間5月25日。

台股連續三日大漲，許多族群紛紛湧現連續漲停的盛況。今日（5/25）大盤漲停家數再次突破百檔，其中又以低價股的表現最為強勢。

面板族群中，群創（3481）跳空一價鎖死漲停至49.1元、友達（2409）連拉兩根漲停來到24.4元、彩晶（6116）也跳空鎖死在13元；量子電腦概念股這邊，仁寶（2324）衝上漲停34.65元、金寶（2312）鎖死漲停36.4元、英業達（2356）也同步亮燈攻上65.4元。不過，最近這群集體狂漲的「量子電腦概念股」，到底是什麼來頭？

量子電腦概念股全面噴出！仁寶、金寶、英業達同步漲停

另一個今天最火的題材，就是量子電腦。

仁寶（2324）跳空大漲，股價衝漲停34.65元鎖死，漲停排隊買單超過3.2萬張；金寶（2312）也亮燈漲停36.4元；英業達（2356）攻上漲停價65.4元，這三檔之所以能成功卡位量子電腦的第一梯隊，關鍵在於緊扣輝達（NVIDIA）技術。

仁寶採用輝達CUDA-Q技術開發「CGA-QZ平台」，並推出量子啟發運算服務「Compal GPU Annealer」；金寶則直接投資量子硬體製造商SEEQC，雙方共同開發以SFQ控制晶片設計的常溫電子設備。

事實上，在輝達4月推出全球第一個量子AI開源模型「Ising」時，金寶與仁寶就已雙雙名列輝達量子電腦的合作夥伴名單。

不過值得留意的是，雖然這三檔低價老兵在盤面上表現最為激情，但一線大廠如鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）其實也早已佈局量子運算相關領域。

只是目前相關業務的營收占比仍然偏低，加上這些個股目前的股價位階較高，這才導致資金在短線上並未讓大權值股出現明顯的跟漲表態。

川普政府砸20億美元 量子電腦升格美國國家戰略

5月21日，美國商務部宣布，川普政府將斥資20億美元入股九家量子運算公司：IBM拿到10億美元成立新合資公司Anderon，這將是美國第一座專門製造量子晶片的設施；格羅方德（GlobalFoundries）拿到3.75億美元蓋量子零組件廠；D-Wave、Rigetti、Infleqtion等知名量子新創每家各分約1億美元；連較小的Diraq也領到3,800萬美元。

關鍵是，美國政府這次不是單純發補助，而是「入股」，跟去年拿英特爾10%股份是同一招數，等於把量子產業納入國家戰略護城河，明確要防堵中國在量子領域彎道超車。

消息一出，IBM股價單日大漲12.4%，格羅方德飆漲14.9%，整個量子概念股集體狂歡。

而台股這邊，因為輝達是全球量子AI模型的領頭羊、又對台廠供應鏈高度依賴，題材自然就傳染過來──金寶、仁寶、英業達就是這波首批受惠者。

量子電腦到底是什麼？跟一般電腦差在哪？

量子電腦到底是什麼？跟一般電腦差在哪？講了這麼多量子概念股，這項技術本身到底是什麼？坦白說，現今量子電腦的運作架構，與過去幾年新聞報導中所呈現的實驗室樣貌已大不相同。

這正是今年量子題材在資本市場如此火熱的主因，市場炒的不是舊故事，而是「新架構落地」的商業化轉折點。

1.核心本質：量子位元到底神在哪？

傳統電腦的最小運算單位是「位元（Bit）」，其狀態非0即1，就像開關一樣。

而量子電腦的最小單位是「量子位元（Qubit）」，具備兩大關鍵物理特性：量子疊加（Superposition）：一個Qubit可以同時處於0和1的疊加狀態。

2.量子糾纏（Entanglement）：當n個量子位元產生糾纏時，它們能表達的資訊量將呈指數級（2^n）暴增。

這種呈指數級成長的算力，遠超傳統電腦的線性運算能力。以Google於2024年發表的Willow晶片為例，它在5分鐘內完成的特定運算，若換作全球最快的古典超級電腦來計算，需要耗費10的25次方年才能算完。

量子電腦的潛在應用，包括新藥研發（模擬分子交互作用，加速開發週期）、密碼學（可以破解目前主流的RSA加密，這也是各國政府緊張的原因）、金融建模（複雜的選擇權定價、風險評估、投資組合最佳化）、材料科學（找出新的超導材料、電池材料），以及最讓人興奮的，AI算力突破。

當深度學習遇到算力瓶頸，量子運算就是下一個解方。

不過這邊也要老實講：量子電腦目前還在很早期的階段。

量子位元極度脆弱，溫度、電磁波都會干擾，這就是為什麼需要「量子糾錯」這種技術，輝達Ising模型就是為了這個目的設計的。

IBM規劃2029年才會推出第一台大規模容錯量子電腦「IBM Quantum Starling」。換言之，現在市場炒的是「題材＋國家戰略」，真正的量子電腦商業化營收還沒到。

題材引爆落後補漲 激情過後謹防震盪

目前多檔電腦相關概念股的強勢大漲，除了受惠於量子運算題材的點火外，很大一部分原因在於市場預期下半年AI將開始大量導入電腦與手機等終端產品，進而觸發了股價位階落後的「補漲效應」。

然而回歸基本面，量子電腦要真正反映在財報上並帶動營收成長，短期內恐怕仍難以見到明顯的增幅。

在當前「題材先行」的推波助瀾下，相關個股在經歷連續三日大漲後，投資人激情之餘也必須留意籌碼面與技術面的調整，謹慎防範股價暫時陷入震盪整理的修正風險。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：散戶熱門股面板股群創最強，量子運算金寶、仁寶、英業達飆高！量子電腦是什麼？