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南亞科飆漲停、華邦電創高！15檔記憶體五月漲逾兩成 下一步看什麼？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
AI熱潮持續席捲台股。中央社
AI熱潮持續席捲台股。中央社

輝達GTC大會點火，AI熱潮持續席捲台股，記憶體族群不僅是6月開盤強勢指標之一，更已成為近月主流之一。南亞科（2408）1日率先攻上漲停，華邦電（2344）改寫歷史新高，帶動力積電（6770）、群聯（8299）、宜鼎（5289）同步創高。隨著AI需求持續擴大，市場資金關注焦點已逐漸從記憶體報價循環，轉向高階產品、先進封裝及矽電容等新成長動能。

台股6月首個交易日盤中一度大漲近1,200點、衝上45,931.1點歷史新高，記憶體族群成為多頭重要助攻力量。南亞科強勢鎖住漲停板，擠進貢獻大盤漲點前五大個股；華邦電則衝上173.5元歷史天價，旺宏（2337）、創見（2451）、威剛（3260）、鈺創（5351）等同步走揚。

若將時間拉長觀察，也能看出資金對記憶體族群的熱情。統計5月以來，廣穎（4973）股價大漲92.54%，力成（6239）上漲86.7%，凌航（3135）上漲84.1%，華邦電勁揚75.95%，力積電上漲70.91%，南亞科也大漲61.02%；青雲（5386）、晶豪科（3006）、宜鼎、群聯漲幅均超過三成以上，顯示資金已從個股行情擴散至整體記憶體供應鏈。

籌碼面同樣透露端倪。上週三大法人買超力積電高達34.45萬張，其中外資買超31.98萬張；華邦電獲法人買超18.12萬張，南亞科買超8.29萬張，旺宏也獲買超8.64萬張，顯示法人資金正積極布局記憶體族群。

值得注意的是，市場對記憶體產業的投資邏輯正在轉變。法人指出，南亞科未來兩年的成長動能除了來自DRAM供需改善，更包括2027年泰林新廠投產、高階RDIMM產品放量，以及私募策略投資人帶來的技術與營運綜效。因此，相較於短期DDR4價格波動，高階產品布局與整體DRAM供需狀況更值得關注。

另一方面，AI伺服器需求快速升溫，也催生矽電容（Si-Cap）新商機。法人預估，全球矽電容供給缺口將延續至2028年，其中2026年短缺率更可能高達57%。由於傳統DRAM製程可作為矽電容生產平台，記憶體廠商有望藉此開拓第二成長曲線。

力積電便被視為受惠代表。法人看好其8吋、12吋晶圓產能與EMIB先進封裝布局，加上目前類比、邏輯與記憶體產品價格同步調升，產能利用率維持高檔，後市營運展望持續樂觀。

至於市場關注的美光維吉尼亞州DDR4擴產計畫，法人認為影響有限。此次主要為既有廠區升級與產能優化，並非新增大量產能，短期內不致改變全球供需格局，對南亞科與華邦電基本面衝擊相對有限。

隨著AI帶動高階記憶體、矽電容與先進封裝需求同步增溫，市場資金已不再只押注記憶體漲價循環，而是開始尋找下一波AI供應鏈受惠者，也成為記憶體族群近期重獲關注的原因之一。

華邦電 南亞科 南亞

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