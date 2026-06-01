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新台幣早盤升破31.3元 短線區間整理

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
新台幣匯價6月1日早盤以31.36元開出。圖/本報資料照片
新台幣匯價6月1日早盤以31.36元開出。圖/本報資料照片

新台幣匯價6月1日早盤以31.36元開出，較前一交易日收盤價小幅升值2.4分，並於盤中一度升破31.3元，來到31.29元，隨後又於31.31區間盤整。在5月歷經劇烈升值後，市場持續消化美國貿易政策、主要央行利率路徑及國際資金流向等變數，短線新台幣走勢仍以區間整理為主，後續需觀察外資動向與出口商結匯意願變化。

從中央銀行最新公布的5月金融穩定報告來看，央行認為國內金融體系整體仍維持穩定運作。自今年初以來，央行持續維持政策利率不變，並透過公開市場操作調節市場流動性，同時延續彈性匯率政策，以維持新台幣匯率動態穩定。金管會則同步推動金融機構風險控管、金融防詐及永續揭露等措施，共同維護金融市場穩定。

不過，央行也點出多項潛在風險來源，包括國際地緣政治衝突、美國貿易政策變化、主要經濟體貨幣政策調整、中國大陸內需疲弱及氣候變遷等因素，均可能對全球經濟與金融市場帶來衝擊，進而影響台灣金融穩定。在全球市場波動加劇的情況下，資金流向變化仍是影響新台幣的重要觀察指標。

受到AI投資熱潮帶動，近年外資參與台股程度明顯提高，外資買賣台股日均交易量及持有國內資產市值占外匯存底比率均顯著上升。雖然有助提升市場活絡度，但若未來市場情緒反轉，或全球出現重大避險事件，外資短期大規模撤出資金，恐對新台幣匯率穩定及金融市場流動性帶來壓力。

另一方面，匯銀分析，台灣其他投資項下淨資產已增至162億美元，且連續四季大幅成長，主要反映出口商海外美元存款持續增加。此現象與近期出口商結售新台幣比重降至低點的趨勢一致，顯示企業對美元資產配置需求仍相當強勁。

台幣匯率

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