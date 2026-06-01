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AI概念股勁揚 台股盤中漲近1200點達45931點創新高
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北演講，AI族群再度升溫，台股今天開高走高，盤中漲1198.16點至45931.1點，續創新高。
10時42分左右，加權指數達45623.96點，漲891.02點，漲幅1.99%，成交金額新台幣8789.69億元。
台積電盤中達2415元，漲60元，台達電達2520元，漲75元，隨後漲勢收斂翻黑；鴻海漲15.5元至304.5元，聯發科最高勁揚400元至4710元。
ODM、OEM族群包括緯創、廣達、仁寶、英業達全數大漲，華碩、宏碁跳空漲停，分別來到837元、38.7元，微星約漲4.5%。
面板股群創攻漲停56.1元，彩晶漲停18.8元，友達漲逾5%。
記憶題族群今天盤中走勢強勁，南亞科攻上漲停板381.5元、華邦電觸及漲停173.5元後打開；旺宏達175元，漲5%。
矽光子概念股聯鈞盤中漲停，達539元，波若威達1085元，漲5.33%，光聖至1930元上揚4.6%。
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