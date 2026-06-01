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護國神山續發威！台積電衝2,415元天價、市值62.62兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電盤中衝上2,415元 寫歷史新高。(路透)
台積電盤中衝上2,415元 寫歷史新高。(路透)

台股1日開高走高再創歷史新高，盤中衝上45,000點之上，權王台積電（2330）大漲，雖以平盤開出，但盤中衝上2,415元，寫歷史新高，市值62兆6,269億元， 同創高。

台北國際電腦展COMPUTEX 2026預計6月2日登場，輝達GTC Taipei由執行長黃仁勳擔綱主題演講在1日先登場，吸引外界高度關注，黃仁勳所帶起的旋風再度激勵相關概念股的表現。

台積電早盤以平盤2,355元開出雖一度翻黑至2,350元，但隨後在買盤進駐下拉升股價，一度衝達2,415元，突破2,400元關卡， 再創歷史新高，市值也飆升至62.62兆元。

台積電今年第1季合併營收1 兆 1,341 億元，季增 8.4%，年增35.1%，創歷史新高；稅後純益5,724 .8億元，季增13.2%，年增58.3%，創歷史新高；每股純益22.08 元，年增58.3%，創新高。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望， 預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2363.3億元到1兆2743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。

若以新台幣 31.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65.5%到 67.5%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。

台積電股東會將在6月4日登場，外資的目標價已喊上3,000元之上，市場高度關注股東會上，董事長魏哲家的說法，1日股價再飆出歷史新高價。

台積電 黃仁勳 台股

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