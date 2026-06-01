台股開高直搗45,500點關卡！聯發科帶頭衝、鴻海站上300元

台股6月開局上漲139.88點、報44,872.82點，隨後在聯發科（2454）強漲逾7%、鴻海（2317）站上300元關卡，以及緯創（3231）、廣達（2382）、金居（8358）等急拉漲停下，大盤漲點快速擴大至750點以上，直接突破4萬5千點關卡、達45500點之上。群創（3481）、力積電（6770）、緯創、交投火熱。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。台積電（2330）平報2,355元，台達電（2308）開高在2,450元、鴻海開302元、聯發科開高為4,440元、日月光投控（3711）開低報603元。

類股方面，電腦設備、資訊服務、數位雲端、其他電子、光電等漲幅居前，汽車、營建、油電燃氣、光鐵等相對疲弱。

美股上週五在AI熱潮延續及美伊和談預期升溫帶動下全面收高，道瓊指數再創歷史新高，為5月行情劃下亮眼句點；其中費半指數單周勁揚5.14%，表現最為強勢。不過台股ADR漲多回檔，台積電、聯電與日月光同步走弱。

而回顧台股5月29日表現，集中市場指數上漲1,096.5點、收44732.94點，再創收盤新天價，成交值達1.8兆元。三大法人聯手回補買超1027.71億元，包括外資買超801.45億元、投信買超70.18億元、自營商買超156.07億元。

累計5月，集中市場指數上漲5806.31點、漲幅14.92%，月線連2紅。三大法人連兩月回補，再買超3062.55億元，包括外資買超2360.2億元、投信買超1761.17億元、自營商賣超1058.82億元。

法人指出，台股短線乖離率偏高且高檔震盪加劇，須留意技術性拉回風險，5日線將成多空關鍵指標。地緣政治升溫雖壓抑市場情緒，但AI、重電、低軌衛星與先進封裝題材續獲資金關注，預料盤面波動將明顯放大。