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台股5月開戶人數新增13.2萬人 累計達1433萬人創高
台股5月持續飆高，投資人湧入股市，根據台灣證券交易所統計，5月台股累積總開戶數達到1433萬2896人，續創新高，比4月再增加13萬2102人。
進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，5月新增開戶數中，20至30歲新增開戶4萬102人，增加最多；其次是19歲以下新增2萬8358人。合計30歲以下新增開戶數達6萬8460人，占5月整體新增開戶數51.8%，顯示台股持續朝向年輕化趨勢發展。
根據證交所5月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為75萬2643人，月增2萬8358人；20至30歲累積開戶數180萬8798人，月增4萬102人；31至40歲累積開戶數232萬8535人，月增2萬4830人；41至50歲累積開戶數267萬9070人，月增2萬791人；51至60歲累積開戶數238萬4092人，月增1萬871人；61歲以上累積開戶數426萬6823人，月增5620人；法人等其他累積開戶數11萬2935人，月增1530人。
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