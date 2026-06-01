SCFI 漲勢擴大 法人看好海運股近期營運表現

反應全球海運市場運費動向的SCFI指數，截至上周為2,571.73點，較前一周上漲15.9%，其中，美東線周漲23.6%，美西線周漲31.5%，歐洲線周漲29.9%，並為SCFI指數連續第五周上漲。

法人機構表示，近期海運市場受惠於需求回升，支撐運價持續上漲。隨政治地緣因素恐影響供應鏈不穩，增加貨主出貨意願，旺季提前於第2季展開。

儘管美伊進行停火協議談判，以色列近日仍持續針對黎巴嫩發動攻擊，未來即便荷莫茲海峽開放通行，然是否代表以色列及伊朗代理人之間的戰爭同步停止仍存疑慮。基於短期內紅海復航無望、市場潛在可釋出運力有限等因素，皆有利遠洋線第2季旺季運價走勢。

另外，油價方面，近期新加坡低硫油價格反彈，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，4月下旬回跌至680美元，近期則來到近780美元。若以低硫油價格漲價100美元估算，則美西、工人洲線單位燃油成本上漲100美元；以目前歐美線運價水準而言，笐商尚無陷入虧損之虞。

分析師指出，考量紅海復航無望、市場潛在可釋出運力有限等因素，皆有利旺季運價走勢，持續看好長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2651）近期表現。