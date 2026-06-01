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電腦展本週登場 AI題材續受關注
本週有台北國際電腦展即將開展，與台積電將於6月4日舉行股東會，AI題材可望持續受到關注，AI概念股領軍帶動台股上週持續創高，爆新天量。
美股29日收紅。道瓊工業指數上漲363.49點或0.72%，收在51032.46點，標準普爾500指數上漲16.43點或0.22%，收7580.06點；那斯達克指數上漲55.15點或0.2%，收26972.62點，費城半導體指數上漲0.239點，收在12829.383點。
台股29日收在44732.94點新高，上漲1096.5點，成交值新台幣1兆8164.5億元，創新天量。
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受媒體專訪時透露，AI透過先進的代理系統轉化，已經能夠進行非常高生產力的工作，「AI現在開始賺錢了」，這也是驅使全球科技巨頭競相展開算力軍備競賽、高度仰賴台灣硬體生態系的原因。
黃仁勳今天將發表演講，也是市場囑目焦點。
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