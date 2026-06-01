電腦展本週登場 AI題材續受關注

頎邦（6147）、力成（6239）今日（5/26）股價再度亮燈漲停，兩檔個股近期先超車了欣銓（3264），接著又超車了台積電的子公司精材（3374）。 其中頎邦（6147）股價表現特別亮眼，3月初還在50元出頭，如今股價衝上260.5元，三個月不到、股價漲了將近五倍。 由於頎邦業務涵蓋玻璃覆晶封裝（COG），加上積極切入射頻（RF）、射頻識別（RFID）及線性可插拔光模組（LPO）等新產品線，市場對其在矽光子、CoPoS等先進封裝題材出現了大幅聯想。

2026-06-01 09:42