頎邦、力成連飆漲停！3月內翻5倍 專家：金凸塊優勢訂單能見度喊到2028

＊原文時間5月26日。

頎邦（6147）、力成（6239）今日（5/26）股價再度亮燈漲停，兩檔個股近期先超車了欣銓（3264），接著又超車了台積電的子公司精材（3374）。

其中頎邦（6147）股價表現特別亮眼，3月初還在50元出頭，如今股價衝上260.5元，三個月不到、股價漲了將近五倍。

由於頎邦業務涵蓋玻璃覆晶封裝（COG），加上積極切入射頻（RF）、射頻識別（RFID）及線性可插拔光模組（LPO）等新產品線，市場對其在矽光子、CoPoS等先進封裝題材出現了大幅聯想。

觀察近期類似故事的還有TPK-KY（3673）宣布投入TGV玻璃通孔、群創（3481）與受AMD綁定產能的力成（6239），在面板級扇出型封裝（FOPLP）持續開出產能、正達（3149）切入玻璃基板，市場資金開始湧入CoPoS相關題材的族群上。

不過股價快速反映預期之後，幾個基本問題還是值得回頭釐清：頎邦真正能切入的環節是什麼？LPO在公司營收佔比有多少？CoPoS跟頎邦的本業有什麼關係？

頎邦（6147）「能力對的上」不等於「訂單拿得到」

市場目前推升頎邦的核心論述是：「頎邦本來就有玻璃基板（COG）處理經驗、化合物半導體與特殊載材製程的know-how，所以可以順理成章地承接CoPoS／面板級先進封裝的需求。」這段話前半段是真的、後半段等公司表態會更好。

技術能力的事實，市場進行聯想：

1.頎邦有COG玻璃基板處理經驗 2.有化合物半導體特殊載材製程能力 3.跨足LPO矽光子封裝、跟矽光子供應鏈接軌 4.憑藉其在全球金凸塊（gold bumping）產能領先的優勢地位，有利封測領域發展

公司目前「真正官方表態」：

1.2026年傳統驅動IC（DDIC）上半年走勢疲弱，下半年擔憂記憶體漲價潮影響出貨，全年出貨量預期將下滑。 2.矽光子LPO的在今年的營收占比僅佔1.5%~2% 3.非驅動IC業務的營收占比跨過30%，零售業應用的RFID（電子標籤）與RF前端模組明顯成長。

技術瓶頸下，LPO成為頂替方案，但頎邦跨得進CoPoS嗎？

因面臨散熱瓶頸、封裝結構極度複雜以及光電異質整合的良率挑戰，CPO（共同封裝光學）的大規模商業化時程普遍被推遲至2027-2028年。

面對這一技術落差，各大雲端巨頭（CSPs）不得不修正原有的伺服器時程表，改由現階段供應鏈相對成熟、維護成本低的LPO（線性直驅）與NPO（近封裝光學）等中介方案頂替上陣。

這段產業的「卡關期」，正好成了頎邦金凸塊（Gold Bumping）與高階TIA晶片封測需求爆發的黃金跳板。

正是因為原本被寄予厚望的終極技術（CPO）意外延後，非輝達陣營的科技大廠在2026年（今年）別無選擇，只能大舉向LPO陣營釋出訂單。

這給了專攻高頻類比晶片加工的頎邦，一個難得的大好機會，也是其訂單能見度敢直接喊到2028年的實質主因。

關鍵戰略期：LPO生命週期與NVIDIA路線藍圖

全球矽光子研究機構的共識非常明確：LPO的黃金甜蜜點屬於「短線（3年內）快速部署」，一旦進入中長線（5年內），技術大權依然會回歸到CPO手中。

特別要注意的是，產業龍頭NVIDIA完全不打算在過渡方案上浪費時間，其下一代Rubin Ultra（預計2027年下半年問世）已鐵了心直接擁抱 CPO。

以下是兩大技術在時間軸上的關鍵交叉：

2.殘酷的現實對照：台積電CoPoS的實質推進表

當市場編織著「頎邦靠著LPO就能順理成章接軌CoPoS」的美夢時，我們必須冷靜比對台積電次世代大方形面板封裝的實質推進步伐：

2026年（今年）：台積電於采鈺工廠正式建立首條CoPoS試產線。 2026~2027年：進入漫長且高難度的設備調校、進機與製程優化期。 2028年底：嘉義先進封裝七廠（AP7）的P4、P5產線正式邁入商業量產。 2029年上半：美國亞利桑那州（Arizona）先進封裝產能同步或接續開出。

3.解碼交叉點：「賺過渡財」與「進國家隊」的巨大鴻溝

把上述兩張時間表重疊在一起，就會發現一個非常冷酷的交叉：LPO出貨最肥美的黃金期（2026-2027），台積電的CoPoS根本還躺在實驗室與設備調校階段！

當2028~2029年台積電在嘉義廠大舉引爆「方形玻璃面板先進封裝（CoPoS）」的真正大浪潮時，LPO卻正好因為CPO的全面普及而開始走向沒落。

4.頎邦在玻璃基板封裝上具備一定的技術基礎，但要切入CoPoS仍需累積。

頎邦長期累積的兩個核心優勢：全球領先的金凸塊（Gold Bumping）產能，以及多年來在COG（玻璃覆晶封裝）累積的玻璃基板處理know-how，這些經驗跟CoPoS所需要的方形玻璃基板處理確實屬於同源技術，這也是市場願意給頎邦較高估值的理由之一。

不過COG跟CoPoS在應用尺度上仍有差異：

COG：把細長的DDIC透過金凸塊貼到顯示器玻璃上，線路精度為微米級 CoPoS：把GPU與多顆HBM透過奈米級RDL（重佈線層）整合到玻璃中介層，線路精度為次微米級

頎邦需要進一步累積能力，值得留意的是，CoPoS量產時點落在2028年底，距離現在仍有約30個月的開發視窗。

若頎邦能在這段期間持續投入研發、把既有的玻璃基板處理與金凸塊技術延伸到更高精度的應用，仍有機會在下一代先進封裝供應鏈中找到自己的位置。

力成（6239）與超微（AMD）合作 連續四天漲停！

力成（6239）波先進封裝題材：

5月21日AMD蘇姿丰直接點名與力成在面板級EFB技術合作 515×510 mm FOPLP試產良率已達90% 擴充先進封裝與FOPLP等產能，卡位高階記憶體與AI相關封測

CPO遲到 LPO商機大增 市場本夢比暴衝！

CPO技術延後讓LPO成為2026至2027年的實質救火隊，頎邦憑藉全球金凸塊產能領先，確實享有長線訂單能見度。

然而，回歸基本面，公司指引今年LPO營收僅占1.5%至2%，股價在短時間內由50元暴力飆至260元，本益比大幅拉高，顯然已將2028年前的最樂觀劇本提前演完。

此外，市場目前將COG經驗盲目擴大聯想至台積電CoPoS供應鏈，忽略了封測廠在該核心鏈上仍待實質觀察的現實。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：頎邦 VS 力成，股價雙雙超車欣銓與精材，CoPoS 題材噴出！誰才是真受惠王？