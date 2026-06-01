三大利多發酵…台股6月行情 衝刺46,000點大關

台股上周再創歷史新高，隨台北國際電腦展（COMPUTEX）本周登場，再加上蘋果開發者大會（WWDC）9日舉行，與台積電5月營收將再寫歷史新高等三大利多發酵下，市場專家持續看好6月行情，普遍預估指數將向上挑戰46,000點大關。

富邦、台新、永豐、元富、統一等大型投顧指出，台股6月初，科技股就將「漲聲不斷」，如COMPUTEX將在2日登場，開展前大咖如蘇姿丰、黃仁勳先後來台，大談AI產業未來與發展，也再次強調台灣半導體供應鏈的重要性，黃仁勳1日還將與高通執行長Amon發表主題演講，英特爾執行長陳立武預計2日接棒開講，AI話題不斷。

其次，博通4日將公布財報，蘋果也將在今年度的WWDC（台灣時間9日~13日）推出全新作業系統升級與展現AI技術，將對台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、美律（2439）與晶技（3042）等蘋概股，形成題材挹注。

隨後，上市櫃公司將在10日公布5月營收。法人圈普遍看好台積電單月營收有望再寫歷史新高、來到4,200億元水準，連帶組裝、散熱、PCB等供應鏈業績表現可期，有望激勵大盤走勢。

不過，法人圈也提醒，在上市櫃公司10日公布5月營收後，行情可能進入新一波震盪期。主要原因在於台指期將在17日結算，而以外資目前未平倉淨空單已來到6萬口的歷史新高，行情可能重演5月雲霄飛車般的走勢。

華爾街分析師指出，全球股市5月狂漲後，6月將面臨各國央行立場轉鷹的威脅，Fed態度將重塑新興股市前景，特別是台股以預估獲利計算的本益比已高於美股。

外電引述美國銀行策略師團隊說法，美股上攻空間日益縮小，投資人宜因應「夏季回檔」，6-9月可能下跌、稍事歇息，第4季重拾漲勢。整體而言，法人圈多認為，台股6月雖可能震盪加劇，但指數仍有望上探46K，下檔暫看42K支撐。