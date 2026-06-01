大摩挺信驊 目標價23,456

股王信驊（5274）利多不斷，摩根士丹利證券（大摩）看好信驊未來數年可望維持強勁表現，將目標價由20,000元上調到23,456元，成為外資圈中第二高價，僅次於滙豐的24,000元，並重申「優於大盤」評級。

大摩指出，在未來數年，信驊可望持續受惠於伺服器管理晶片（BMC）需求強勁、AST1840自2027年起帶來新的成長動能、供應鏈供應吃緊逐步緩解、AST2700明顯加速放量、毛利率有望上揚等利多。

大摩指出，AST1840將伺服器管理與控制功能整合至單一系統單晶片（SoC），簡化新世代伺服器架構，並提升安全性，預期在2027年第3季量產，目前已引起雲端服務供應商（CSP）與企業客戶的高度興趣。

大摩表示，雖然AST1840初期對營收貢獻有限，但管理階層預估整體潛在市場（TAM）可達數百萬顆，且初期毛利率可望達70%。大摩估計，AST1840在2027年對信驊的總營收貢獻約1%，到2028年提高到2%。