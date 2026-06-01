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1,033家股東會 本月登場

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股6月總計將有台積電（2330）等1,033家上市櫃公司股東會將密集登場，總市值超過90兆元，決議發放的現金股利也突破1.25兆元水準，各公司對下半年營運展望、獲利表現等內容，將是大盤接下來持續創高走揚的焦點。

上市櫃公司6月將密集召開股東會，據統計，目前已有1,033家宣布將舉行，其中包括市值達61兆元的台積電將在4日召開、市值2.72兆元的日月光投控（3711）將在24日、1.71兆元的富邦金（2881）將在12日、1.48兆元的鴻勁在15日、1.38兆元的國泰金（2882）在12日、1.36兆元的智邦（2345）在11日、1.22兆元的中信金（2891）在12日、1.04兆元的奇鋐（3017）在2日舉行。

其他市值逾5,000億元的元大金（2885）、台新新光金、玉山金（2884）三家都在12日，兆豐金（2886）18日、旺矽（6223）17日，中大型權值股還有台燿（6274）、川湖（2059）、大立光（3008）、華南金（2880）、凱基金、第一金（2892）、合庫金（5880）、穎崴（6515）、嘉澤（3533）、華城（1519）、力旺（3529）、技嘉（2376）等公司，也將接棒上場。1,033家公司市值合計達91.01兆元，占台股整體市值比重來到57.43%。

國泰金 富邦金 日月光投控

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