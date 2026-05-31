快訊

43歲湘瑩報喜懷雙胞胎 挺過孕初期出血甜喊：雙倍幸福

聽新聞
0:00 / 0:00

6月高達12檔新基金、ETF開募 台股及美股科技成長股為主流

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
投信6月的新募集基金、ETF高達12檔，以台股及美股為大宗。台股示意圖。記者余承翰／攝影
投信6月的新募集基金、ETF高達12檔，以台股及美股為大宗。台股示意圖。記者余承翰／攝影

投信6月的新募集基金、ETF高達12檔，以台股美股為大宗，創新及成長動能為關鍵，搭配收益較高的債券及多重收益基金，顯示投信仍看好下半年的多頭行情。

野村稀土關鍵資源（009821）將於6月1日開募，為國內首檔同型產品，追蹤客製化的NYSE TIP 全球稀土與關鍵資源指數，精選全球40檔稀土、鈾礦與黃金龍頭企業，主打AI時代的關鍵資源，備受市場關注。

主動凱基台灣緊接著於4日開募，訴求是首檔不配息的台股主動式ETF，為凱基投信繼首檔不配息的凱基台灣TOP 50之後乘勝追擊的力作。凱基台灣TOP 50在2月初掛牌以來，漲幅已接近50%，規模快速成長到1,356億元。

群益投信將在8日同步推出群益標普500、群益美國科技巨頭兩檔ETF，建議投資人採取八二配置。穩健型投資人以八成美股部位布局前者，兩成配置後者，穩中求進；積極型投資人則是前者占八成搭配後者占兩成，以提高報酬率。

聯邦美國金融創新於22日開募，同樣是創新成長題材，聚焦數位支付、金融科技、金融基礎建設與相關創新應用領域，而且採取等權重方式配置30檔個股。復華投信也將於22日推出三檔指數基金，包括復華台灣菁英50指數基金、復華全球AI動力成長指數基金、復華全球創新金融指數基金，一舉囊括台股及全球的創新成長族群。

投資人如果想兼顧成長及收益，可注意兆豐美國戰略智造多重資產基金、富蘭克林華美美國收益多重資產基金。前者以美國科技創新、智慧製造及相關供應鏈標的為主；後者則布局成長股、價值股及債券，並且透過掩護買權策略來達成穩定收益目標。

在這波追求成長的募集潮中，國泰投信推出唯二的純債券產品，即國泰收益非投等債ETF、國泰環球策略收益債券基金，重點在於收益，著眼於美國聯準會（Fed）不急著降息，債券收益率吸引力強。

台股 美股 凱基 稀土

延伸閱讀

一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能 009823、009824美股 ETF 6月8日開募

009823、009824等7檔新基金將在6月募集 美股ETF最可期

四檔高息型ETF 績效衝鋒

主動式台股ETF 穩穩賺

相關新聞

券商4月高資產交易飆高！大戶還在進場 但這次不押美債了

富豪戶不再瘋買美債。金管會統計，4月底券商高資產客戶累計交易額5245億元寫史上新高，月增287億元寫開辦最大量；但大戶買賣海外債金額卻大降到127億元的近一年低點，顯示在美元與美債震盪下，富豪戶投資布局已轉彎。

6月高達12檔新基金、ETF開募 台股及美股科技成長股為主流

投信6月的新募集基金、ETF高達12檔，以台股及美股為大宗，創新及成長動能為關鍵，搭配收益較高的債券及多重收益基金，顯示投信仍看好下半年的多頭行情。

台股再創高 法人：短線過熱 整理更有助台股後市

台股上周五指數大漲2.51%，上漲1096點，終場收在44732點，再創新高；法人表示，AI 伺服器與半導體供應鏈展望樂觀、本土資金與外資同步回流，加上輝達、台積電等大廠對後市釋出正面訊號，是推升指數再創高點的關鍵，但後續若適度修正降溫，也有利於台股走勢。

台股周線連二紅直逼45K 法人：通膨未降溫 市場已經沒人在意風險

加權指數上周五上漲1,096點，收在44,732點，成交量放大到1.91兆元。籌碼面部分，三大法人買超1,027.7億元，其中外資現貨買超801.4億元，期貨淨空單增加2,454口至60,650口。投信買超70.1億元，自營商買超156.0億元。上周台股上漲2,464點，漲幅5.8%。

投顧觀點／中信陳柏州 資金動能強

台股這波驚驚漲行情強勢程度超乎市場預期，繼4月單月大漲超過7,203點後，5月行情再度飆漲5,806點，進逼45,000點大關；聯發科單月股價大漲逾六成，成為本波資金行情總司令，凸顯資金動能依舊非常充沛。

投顧觀點／華南呂仁傑 盯AI供應鏈

隨地緣政治利空淡化，台股已逼近45,000點。華南投顧董事長呂仁傑表示，由於正乖離過大，仍需留意震盪風險，下檔先以月線附近作為重要支撐觀察。選股建議聚焦AI供應鏈核心與電子次產業中，獲利成長確定性高的漲價題材，包括台積電供應鏈、記憶體、被動元件、PCB、矽光子、散熱等題材股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。