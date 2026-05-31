6月高達12檔新基金、ETF開募 台股及美股科技成長股為主流

投信6月的新募集基金、ETF高達12檔，以台股及美股為大宗，創新及成長動能為關鍵，搭配收益較高的債券及多重收益基金，顯示投信仍看好下半年的多頭行情。

野村稀土關鍵資源（009821）將於6月1日開募，為國內首檔同型產品，追蹤客製化的NYSE TIP 全球稀土與關鍵資源指數，精選全球40檔稀土、鈾礦與黃金龍頭企業，主打AI時代的關鍵資源，備受市場關注。

主動凱基台灣緊接著於4日開募，訴求是首檔不配息的台股主動式ETF，為凱基投信繼首檔不配息的凱基台灣TOP 50之後乘勝追擊的力作。凱基台灣TOP 50在2月初掛牌以來，漲幅已接近50%，規模快速成長到1,356億元。

群益投信將在8日同步推出群益標普500、群益美國科技巨頭兩檔ETF，建議投資人採取八二配置。穩健型投資人以八成美股部位布局前者，兩成配置後者，穩中求進；積極型投資人則是前者占八成搭配後者占兩成，以提高報酬率。

聯邦美國金融創新於22日開募，同樣是創新成長題材，聚焦數位支付、金融科技、金融基礎建設與相關創新應用領域，而且採取等權重方式配置30檔個股。復華投信也將於22日推出三檔指數基金，包括復華台灣菁英50指數基金、復華全球AI動力成長指數基金、復華全球創新金融指數基金，一舉囊括台股及全球的創新成長族群。

投資人如果想兼顧成長及收益，可注意兆豐美國戰略智造多重資產基金、富蘭克林華美美國收益多重資產基金。前者以美國科技創新、智慧製造及相關供應鏈標的為主；後者則布局成長股、價值股及債券，並且透過掩護買權策略來達成穩定收益目標。

在這波追求成長的募集潮中，國泰投信推出唯二的純債券產品，即國泰收益非投等債ETF、國泰環球策略收益債券基金，重點在於收益，著眼於美國聯準會（Fed）不急著降息，債券收益率吸引力強。