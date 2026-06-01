蔡明彥專欄／散熱元件、重電股 帶勁

眾所矚目的2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）將開展，AI教父黃仁勳帶領的台灣上下游供應鏈，依舊是全球AI風潮下最受矚目的焦點，也是帶領台股市值超車印度，登上全球第五大市場的主力。

上周公布財報的全球伺服器大廠DELL以及HPQ，都跟台灣伺服器代工廠一樣，交出一張三位數以上年成長率、上修全年營收目標、令人驚艷的佳績，帶動盤後股價大漲，台股中包括鴻海、緯穎、英業達、技嘉、華碩、廣達、仁寶等全球AI伺服器主要供應商股價上周五也被帶動，多檔亮燈漲停作收。

代理型AI應用是驅動今年AI設備投資的主要力量，近期我們看到美商UBER、微軟等廠商表示，在不到半年之間，員工就已經把年度編列的AI算力預算消耗殆盡，不得不開始控管相關費用，顯示AI的應用持續以驚人的速度成長，呼應黃仁勳宣示的：市場需要更多的Token工廠來處理龐大的AI運算需求，台商業績將欲小不易。

因應未來Token運算的需求，科技業需要提供更多的運算晶片、記憶體晶片、更有效率的網路傳輸元件、晶片與機櫃散熱架構、以及充足的電力，才能讓龐大的AI經濟持續滾動。

以黃仁勳五層蛋糕理論來看，為提高運算效能，除了採用台積電最新2奈米微縮製程來加快運算速度且降低功耗外，這些尖端晶片也需要搭配傳輸雜訊少的印刷電路板板材與光通訊元件才能發揮全效。

此外，隨元件運作所需功率的提高，相關功率元件、高容值被動元件，以及能快速把運算產生的熱能分散到機櫃外的各式散熱元件需求都將被同步帶動。

同樣的，所有科技產品的運行少不了電力，現在除了記憶體擴廠速度跟不上需求的成長之外，一國的供電能力是否跟得上AI運算長期需求，未來也是考驗產業成長能否持續的關鍵，台灣重電股具非紅供應鏈商機，也是長線仍可留意的方向。

本周富時指數將進行季度調整，預期市值型產品調整幅度有限，建議投資人可以留意高股息指數個股的變動，畢竟國內高股息ETF即使不是現階段市場關注重心，整體規模仍將新台幣近2兆元。現有成分股經過年初一番大漲後，殖利率恐已大幅下滑，本次季度調整或許會出現比較多的異動，上周轉強的EMS組裝廠是可留意的方向。

除此之外，由於美中科技對抗，美國已經禁止在美銷售的科技產品由位在中國大陸的機構驗證，台灣相關電子檢測、驗證公司，將有長期商機可期。

雖然AI產業前景至今看不到烏雲，除供不應求外，還有什麼風險該注意呢 ? 回顧1995年到2000年的網路狂潮，中間曾因出現亞洲金融風暴而拉回。以今日來看，美伊戰爭歹戲拖棚，荷莫茲海峽遭到封鎖，歐美能源專家均警告，若波灣原油持續斷供，各國恐怕自6月底起，最晚到8月，都將相繼出現斷油危機。

目前美國能源總署（EIA）以及多數華爾街大行都以戰事將在近期結束作為基本假設，一旦海峽重開時間延後，隨著各國原油庫存見底，川普政府談判壓力與股市多頭的壓力恐同步升高，值得投資人留意。

（作者是群益投顧董事長）