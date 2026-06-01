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CMONEY 推萬鈞產業雷達 App

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

AI浪潮席捲全球市場，從半導體、AI伺服器、記憶體到高效運算產業，資金輪動速度與市場情緒變化，正以前所未有的節奏推進。面對資訊爆炸與題材快速切換，現代投資人最大的挑戰，往往早已不是「資訊不足」，而是「資訊過載」。

CMONEY與知名財經專家沈萬鈞合作推出全新投資工具「萬鈞產業雷達App」，希望透過法人級市場觀察邏輯，協助投資人建立一套可執行、可驗證、可修正的投資決策流程，擺脫情緒追價與市場雜訊干擾。

沈萬鈞強調，「散戶看新聞，法人看結構」，大法人與一般投資人最大的差異，從來不是資訊來源，而是「觀察框架」。多數散戶容易受到市場情緒、社群風向與短線題材影響，但法人在面對市場波動時，核心觀察重點始終圍繞三件事，產業趨勢、資金流向、供需結構。

以近期AI伺服器與記憶體產業為例，法人真正關注的並非短線漲跌，而是資料中心資本支出、庫存循環、企業需求與報價趨勢等長期變化。

沈萬鈞表示，「價格只是結果，資金與產業才是真正的原因」，應把法人決策流程變成投資工具；不同於市場常見以選股、報明牌為核心的產品，「萬鈞產業雷達App」更強調「決策流程建立」。

產品主要聚焦三大核心價值，分別是：一、系統化觀察：將碎片化市場資訊轉化為具脈絡的觀察框架，降低情緒干擾；二、數據整合：整合台股、美股、ETF、籌碼面與技術面資訊，建立高效率閱讀介面；三、決策支援：不提供無腦進出訊號，而是協助投資人建立長期可重複的操作紀律。

沈萬鈞整解析App八大核心功能，強調這些功能並非彼此獨立，而是一套完整的法人決策流程，其中包含：台股雷達、美股雷達、ETF雷達、法人買賣超、法人持股比例、法人觀點、研究文章、SuperTrend超級趨勢指標；「SuperTrend」並非一般市場常見的簡易買賣訊號，而是透過波動與趨勢變化，協助投資人建立風險控制機制。

沈萬鈞指出，在AI與高速輪動成為市場常態的時代，「萬鈞產業雷達App」希望成為投資人的市場導航系統，協助投資人在資訊洪流中，看見真正重要的趨勢與風險。

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