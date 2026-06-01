中國信託證開戶、交易抽好禮

歡慶中國信託60周年，中國信託證券特別推出「中信六十 日日月月都精彩」慶祝活動，今年6月1日至6月30日，將在交易日天天都抽出一名贈送「漢來日月行館住宿券」，讓客戶共享慶祝喜悅，一起為中國信託60周年熱鬧慶生！

中國信託證券「中信六十 日日月月都精彩」首波活動【6月日日抽】自6月1日至6月30日熱鬧登場，將在交易日天天抽獎贈送「漢來日月行館住宿券」，凡在今年3月14日（中國信託生日）至6月29日期間申請新開戶，即可獲得一次抽獎機會；活動期間內，不論為新、舊戶，只要台股或複委託美股交易金額每滿新台幣60萬元，則可再獲得一次抽獎機會，且抽獎次數不限，即累計交易金額愈多、中獎機會愈高。

本活動亦再加碼推出「逢六必抽」的【月月住奢旅】驚喜設計，不僅呼應中信60周年，更讓周年慶的熱鬧氛圍一路延續至年底，全年都能熱鬧參與中國信託60周年慶祝盛事。今年7月1日至12月31日期間，每月逢6日、16日及26日，中國信託證券都將再加碼抽出「漢來日月行館住宿券」，只要在活動期間內，台股或複委託美股交易滿每滿新台幣60萬元，即可參加抽獎。

中國信託證券表示，為熱情慶祝中國信託成立60周年，特別規劃一系列歡慶活動，希望與客戶共同度過難得的重要時刻。未來，中國信託證券也將持續秉持集團「We are family」的精神，以多元投資服務與會員回饋機制，持續陪伴投資人掌握市場機會、享受質感生活。