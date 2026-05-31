券商4月高資產交易飆高！大戶還再進場 但這次不押美債了

富豪戶不再瘋買美債。金管會統計，4月底券商高資產客戶累計交易額5,245億元寫史上新高，月增287億元寫開辦最大量；但大戶買賣海外債金額卻大降到127億元的近一年低點，顯示在美元與美債震盪下，富豪戶投資布局已轉彎。

截至4月底，10家券商累計高資產客戶數1,864人、累計交易額5245億元，各年增51%和72%，交易額成長速度遠高於客戶增幅，顯示富豪戶交易活躍。

進一步觀察富豪戶複委託投資海外市場，近一年買賣海外債金額呈現逐步下滑趨勢。

據數據顯示，富豪戶去年8月透過券商複委託買賣海外債達187億元高點，隨後則一路走低，4月底更降到127億元寫近一年低點，更較去年8月高峰縮水三成。

金融圈指出，2024~2025年美十年公債仍維持逾4%，高評等公司債更有逾5%高水準，吸引大戶布局海外債；但今年美國利率政策不確定性升高、美債價格波動加劇，使部分大戶降低海外債部位，轉向觀望、或重新調整資產配置。

加上全球股市走揚，富豪戶資金可能轉向布局海外股票、結構型商品或其他跨境資產，以尋求更佳的報酬與配置彈性。

從券商業務結構來看，高資產客戶交易仍以複委託為主，截至4月底累計交易金額達4,473億元，占整體交易量約86%，顯示跨境投資需求依舊強勁，但過去由美債主導的配置模式，正逐步走向更多元化。