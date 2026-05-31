台股再創高 法人：短線過熱 整理更有助台股後市

台股上周五指數大漲2.51%，上漲1096點，終場收在44732點，再創新高；法人表示，AI 伺服器與半導體供應鏈展望樂觀、本土資金與外資同步回流，加上輝達、台積電等大廠對後市釋出正面訊號，是推升指數再創高點的關鍵，但後續若適度修正降溫，也有利於台股走勢。

不過，永豐投顧指出，急漲過後，指數與季線的正乖離再度拉大，顯示短線明顯過熱，後續仍存在向季線收斂的壓力，操作上應謹慎評估追高風險。

投信業者表示，上周三大法人清一色站在買方，為4月中旬以來首見，外資買超1652.42億元，投信法人連續6週加碼94.68億元，自營商中斷連6賣態勢，轉為回補90.55億元，三大法人合計買超1837.65億元。至於5月單月合計買超3040.73億元。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，市場受到美伊衝突干擾，主要是由於加權指數季線乖離率再度來到高檔，且外資期貨空單口數居高不下，市場一有風吹草動往往造成波動加劇，但從基本面與技術面來看皆為正向發展，適度修正降溫反而利於台股展現更為健康的走勢。

王偉哲分析，隨著AI伺服器、半導體與高效能運算需求擴大，電子業營收持續創高，電子指數亦呈現中長期上行趨勢，顯示科技產業成長並非短期題材，而是由訂單與獲利支撐的結構性復甦；從獲利能力觀察，電子類股未來數年ROE成長幅度明顯高於加權指數，反映科技企業在高附加價值產品、先進製程與規模經濟帶動下，正由營收成長進一步轉化為股東報酬。

王偉哲表示，台股近期題材面依然利多不斷，包括下週COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，本次主題「AI Together」，將聚焦最新的AI運算、機器人、智慧移動、次世代科技等最新趨勢，將激勵相關概念股有所表現，且國內景氣對策燈號連5紅、美方落實台美投資MOU降低傳產業關稅等基本面利多，可望帶動台股持續挑戰新高，惟短線行情可能出現波動，建議可適度保持資金彈性，並以先進製程、先進封裝、高速傳輸等相關族群為主。