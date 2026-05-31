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台股周線連二紅直逼45K 法人：通膨未降溫 市場已經沒人在意風險

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

加權指數上周五上漲1,096點，收在44,732點，成交量放大到1.91兆元。籌碼面部分，三大法人買超1,027.7億元，其中外資現貨買超801.4億元，期貨淨空單增加2,454口至60,650口。投信買超70.1億元，自營商買超156.0億元。上周台股上漲2,464點，漲幅5.8%。

永豐期貨指出，上周四美股再度大漲，市場把個人消費支出（PCE）通膨指數符合預期當成大利多解讀，但問題是通膨根本沒有真正降下來，只是「沒比市場預期更糟」而已，核心壓力其實還是偏高，聯準會短期內也很難真正轉鴿，但現在資金根本不想管這些，只要數據沒有爆炸，就直接當成利空解除繼續追價。

永豐期貨表示，市場已經開始忽略風險：乖離過大、追價情緒失控、籌碼凌亂、短線極度過熱等等，但幾乎沒人在意，因為現在市場只相信AI、只相信資金行情，再加上本周Computex即將登場，AI題材全面升溫，這種行情通常還能繼續噴，因為FOMO（fear of missing out）「害怕錯過」會讓資金持續追價，但同時也是風險累積最快的階段。當市場開始覺得「風險不存在」的時候，往往才是真正危險的開始。

台股 通膨 美股

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