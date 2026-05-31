快訊

中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

7-11自動門貼數字藏玄機 內行曝主要用途：可幫警方破案

海鮮自助餐最怕不是不新鮮！醫提醒看到這情況最好立刻離開

聽新聞
0:00 / 0:00

統計顯示：若美股第1季下跌後連兩月反彈 在6月才進場後市仍可期

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

統計顯示，如果美股第1季下跌後連兩月反彈，在6月才進場後市仍可期。今年第1季美股面臨AI衝擊軟體業及美伊衝突，根據歷史經驗來看，6月正是布局進場美股的好時機。

群益投信美股ETF研究團隊表示，統計金融海嘯以來，美股遭遇雷曼兄弟倒閉恐慌蔓延到2009年、2018年川普首提對中貿易調查、2020年新冠疫情全球蔓延，讓股市在第1季回檔修正，不過隨即迎來強勁的第2季，在當年6月進場布局美股，後1個月、3個月、6個月平均報酬為0.8%、11.1%、13.4%，展現美股的強韌。

ETF理財達人表示，台灣投資人最熟悉的海外市場就是美股，由於美股是全球最重要的國際股市，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。

投信趁勝積極搶進市場，群益標普500（009823）、群益美國科技巨頭（009824）兩檔美股ETF即將在6月8日展開募集，能讓投資人廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，也讓投資人能同時投資市值型與主題型美股ETF。

群益標普500經理人謝明志表示，美股下半年平均表現都不錯，平均漲幅都有一成以上，勝率也都有八成以上，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續。S&P 500指數涵蓋11大產業，各有耳熟能詳的優質龍頭企業，也都各擁利基與相關投資契機，現階段布局將有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭經理人李晉含強調，目前企業獲利仍維持強勁成長，AI投資、營運槓桿改善與需求回升，持續支撐獲利動能。展望後市，企業獲利預期仍有上修空間，美股獲利貢獻高度集中於AI巨頭，科技股中AI代理帶動新應用市場擴張，中長期成長趨勢仍具支撐。

美股 群益 川普

延伸閱讀

一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能 009823、009824美股 ETF 6月8日開募

009823、009824等7檔新基金將在6月募集 美股ETF最可期

群益兩檔商品 下月開募

錢進ETF 二路進擊

相關新聞

投顧觀點／中信陳柏州 資金動能強

台股這波驚驚漲行情強勢程度超乎市場預期，繼4月單月大漲超過7,203點後，5月行情再度飆漲5,806點，進逼45,000點大關；聯發科單月股價大漲逾六成，成為本波資金行情總司令，凸顯資金動能依舊非常充沛。

投顧觀點／華南呂仁傑 盯AI供應鏈

隨地緣政治利空淡化，台股已逼近45,000點。華南投顧董事長呂仁傑表示，由於正乖離過大，仍需留意震盪風險，下檔先以月線附近作為重要支撐觀察。選股建議聚焦AI供應鏈核心與電子次產業中，獲利成長確定性高的漲價題材，包括台積電供應鏈、記憶體、被動元件、PCB、矽光子、散熱等題材股。

央行示警AI估值 童子賢駁：台股沒過熱

近日台股屢創新高，但中央銀行上周五針對國內外提出五大金融風險，表示人工智慧（ＡＩ）產業估值過熱。對此，和碩聯合科技董事長童子賢昨日出席台師大畢業典禮，會前受訪時表示，台股本益比約在廿五倍左右，沒有過熱。

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 漲23%

台股本周受惠美股高檔震盪，及台北國際電腦展等人工智慧（AI）利多題材加持，沿5日線盤堅創高，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）狂飆23.15%，蟬聯冠軍寶座。

集保赴英宣傳永續票券

台股屢創新高，已晉升全球前五大資本市場。為延續強勁投資動能並深化國際鏈結，臺灣集中保管結算所日前聯合金管會倫敦辦公室及櫃買中心，共同赴英國倫敦參與2026年第58屆國際資本市場協會（ICMA）會員大會暨年會。

一周熱門零股／0050、群創 人氣旺

台股本周焦點主要在黃仁勳在台密集行程、電腦展即將登場等多空因素，投資人藉零股參與後市行情，以群創（3481）、台積電等大型電子權值股為交投重心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。