央行示警AI估值 童子賢駁：台股沒過熱

近日台股屢創新高，但中央銀行上周五針對國內外提出五大金融風險，表示人工智慧（ＡＩ）產業估值過熱。對此，和碩聯合科技董事長童子賢昨日出席台師大畢業典禮，會前受訪時表示，台股本益比約在廿五倍左右，沒有過熱。

COMPUTEX 二○二六本周開展，矽谷大咖紛紛來台，不僅大談ＡＩ發展趨勢，也來台拜訪台灣ＡＩ供應鏈，不僅ＡＩ概念股股價不斷飆升，就連台股也在五月最後一個交易日寫下歷史新高紀錄，除了大盤指數創新高之外，就連單日成交量都改寫天量紀錄。

央行上周五發布年度金融穩定報告，提出五大風險，包括認為全球經濟前景不確定性仍高；其次為，中東戰事升溫恐加劇金融市場波動；以及ＡＩ產業估值過熱與循環交易機制不透明，可能增添系統性風險。

針對ＡＩ產業估值過熱，童子賢表示，估值過熱還是要看本益比。台灣第一季經濟成長非常高，主要是對美國出口暢旺。第一季全體台灣上市公司獲利達一點六兆多元，比去年成長逾四成，也是股市上漲的基礎，如果用第一季獲利一點六兆元推估，全年獲利大概在六兆元到六兆五千億元左右。

童子賢指出，第一季並不是最火熱的一季，全年推估六兆還是比較保守，很有可能達六兆五千億元。台股目前已超越印度、超越法國，達到近五兆美元，如果用全年獲利六兆五千億元來看，本益比約是廿五倍「沒有過熱」。

童子賢也提到，至於股市熱不熱，如台積電七成是外資，股市市值大是因為在台灣交易，但不代表所有的產權都屬於台灣。又回過頭來說，全世界重要的股票願意到台灣股市交易，也證明台灣金融市場的成熟度、股市運作秩序，已達世界級水準。