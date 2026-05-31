投顧觀點／中信陳柏州 資金動能強

台股這波驚驚漲行情強勢程度超乎市場預期，繼4月單月大漲超過7,203點後，5月行情再度飆漲5,806點，進逼45,000點大關；聯發科（2454）單月股價大漲逾六成，成為本波資金行情總司令，凸顯資金動能依舊非常充沛。

中信投顧總經理陳柏州表示，目前台股年線乖離超過50%以上，且以今年預估企業獲利來看，現階段台股本益比已來到22倍以上，短線收斂乖離的壓力不小；不過，若中東局勢未進一步惡化，預期行情有望以盤代跌，以時間換取空間，對於本波行情高點暫不預設立場。

全球股市5月行情仍由AI、半導體扮演多頭主旋律，費城半導體領軍並與日、韓及台股聯袂再創新高；美伊談判歹戲拖棚，但市場資金似乎已經選擇忽略中東戰事的不確定性。

近期美國經濟數據也算是給市場不小的信心，美國商務部公布4月零售銷售及核心零售銷售雙雙月增0.5%，零售銷售年比更升至近八個月新高4.9%，顯示即便油價高漲，但對核心消費排擠效果仍相對有限，美國經濟底氣仍在。

另外，S&P500成分股公布第1季財報，超過八成的企業獲利優於市場預期，長期平均約75%，且市場預期今明年S&P500獲利成長率分別為22.9%及15.6%，均較上周增加。也就是說，這波美股帶動的全球回升創高行情，不僅僅只是單純情緒修復，背後確實是有來自基本面支撐的原因。

不過，高油價帶來的後座力仍不能掉以輕心，尤其近期美國4月CPI與PPI數據顯示，通膨壓力已不再侷限於能源與食品，而是開始往住房、服務等核心領域擴散，尤其核心PPI年增率大幅跳升至5.2%，遠高於市場預期，也代表企業成本轉嫁壓力正在快速升高。

在這種情況下，利率期貨市場已從原先期待降息，重新定價年底升息的可能性；另一方面，美債30年殖利率突破5%，甚至高於2022年暴力升息期間水準，也反映市場開始接受「通膨新常態化」環境。

若再加上聯準會（Fed）新主席華許（Kevin Warsh）上任後，市場對Fed動向的猜測空間勢必進一步放大，下半年全球資本市場波動恐怕會比過去幾年更加明顯。

現階段市場所面臨的最大外部風險，除地緣政治風險未解，美伊談判不確定性仍高之外，華許主張廢除利率點陣圖並淡化前瞻指引，政策透明度的下滑也勢必讓市場波動大幅攀升。

選股策略上，AI供應鏈仍是中長線布局首選，自台積電（2330）先進製程、先進封裝所延伸的相關設備、耗材及AI伺服器零組件的PCB、CPO、散熱、記憶體與被動元件等族群，訂單能見度與產業趨勢仍相對明確。

投資錦囊

操作除逢高不忘落袋外，標的選擇亦應盡量往股價有拉回、技術面已見降溫的方向挑選，謹守不過度追價與擴大槓桿，適度保留現金、強化風險控管，將會是下半年投資最重要課題。