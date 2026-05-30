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中華電股東會開到凌晨3時 逾18小時再破台股紀錄

中央社／ 台北30日電
中華電信股東會歷時18小時28分鐘，再寫台股史上最長股東會紀錄。聯合報系資料照
中華電信股東會歷時18小時28分鐘，再寫台股史上最長股東會紀錄。聯合報系資料照

中華電信歷年股東會都成為員工小股東輪番「質詢」高層的戰場，今年碰上工會抗議勞資問題，更導致議程牛步化，股東會歷時18小時28分鐘後，在凌晨3時28分落幕，於會中通過配發現金股利每股5.2元，再寫台股史上最長股東會紀錄。

中華電信29日上午9時在中華電板橋電信學院舉行115年股東常會，會議由董事長簡志誠主持，會中承認114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並通過公司章程修正案、取得或處分資產處理程序修正案及解除董事競業禁止限制案。

簡志誠在股東會上表示，中華電信114年財務績效再超越財測，營收與每股盈餘皆創新高，董事會決議每股配發現金股利5.2元，配發率達104.2%；中華電信114年集團合併營收達2361.1億元，創歷史新高；歸屬母公司業主淨利387.1億元、每股盈餘4.99元，雙雙刷新8年紀錄。

展望115年，簡志誠表示，中華電信「海地星空」布局迎來新的營收貢獻，行動與固寬業務穩穩向上，資通訊業務續占鰲頭，因此，中華電非常有信心讓營運再攀高峰。

中華電每年股東會員工都以股東身分參與，幾乎成為「員工抱怨大會」，議題甚至聚焦在個人職涯問題與糾紛，嚴重延宕議事進程，今年碰上工會抗議勞資問題，日前工會成員已集結到交通部陳情，並進一步延伸到股東會上抗議，中華電信董事長簡志誠除回應相關議題外，也說「今天是股東會，不是勞資會議，會持續召開勞資協商會議」。

中華電信工會先前提出4大訴求，包括延後勞工強制退休年齡、提高勞退新制雇主提撥率至15%以上、團體協約修約協商及加薪等。中華電信表示，過去5年不僅連續加薪，今年每人已定額加薪2400元、發放一次性獎金，堅持今年再加薪，已背離理性協商常規，不利企業永續經營。

中華電曾在2016年締造台股史上時間最長股東會紀錄，當年股東會開了14小時49分鐘，直至近午夜12時才結束，如今再度打破紀錄。

中華電 股東 台股

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