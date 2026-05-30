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利多三重奏 台股後市挑戰45K

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近期多頭氣勢如虹，延續驚驚漲創高格局。市場專家指出，AI基建增加持續帶動企業獲利上修未歇，隨6月股東會、法說會、除權息等利多三重奏匯聚，可望添增後市續漲力道，指數見高不是高，近期有望挑戰「45K」。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清認為，雖然中東地緣政治、美國通膨壓力等持續干擾市場，所幸AI利多不虞匱乏，帶動企業獲利走強，台股近期跟進美費城半導體指數、韓股強勢盤堅，距45,000點僅一步之遙。

法人表示，6月除台北國際電腦展、蘋果WWDC、SpaceX掛牌上市等科技盛事接連登場，進入上市櫃公司股東會、法說會、除權息旺季，在現階段基本面、資金面均有利多頭發揮下，公司派釋出正向訊息及股息再投入效應將推升行情續揚。

據統計，6月上半月有奇鋐（3017）、台積電、技嘉、大立光、力旺、智邦、富邦金、國泰金、凱基金、台新新光金、中信金等重量級股東會舉行，其中台積電高層釋出的產業動態，將成關注焦點。

6月上半有聯發科、川湖、創意、穩懋、廣達、嘉澤、群聯、國巨*、昇達科、台燿、聯亞、金像電、台達電、貿聯-KY等法說會登場，公司對下半年展望動見觀瞻。而華通、文曄、玉晶光、創意、台積電、穩懋、群創、和泰車、國巨*、和碩等，預計6月上半除權息，預料盤面氛圍有利填息。

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