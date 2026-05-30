利多三重奏 台股後市挑戰45K

全球積極布建人工智慧（ＡＩ）基礎建設，台灣身在ＡＩ供應鏈核心，也帶動台灣這兩年經濟表現。企業大佬普遍看好台灣今年經濟成長表現，台股大盤也因為電子股堅實的基本面，再創歷史新高，五月最後一個交易日，台股以大漲一○九六點、四萬四七三二點作收，成交量飆新高來到一兆八一六四億元，改寫天量紀錄。

2026-05-30 00:00