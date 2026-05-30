集保赴英宣傳永續票券

台股屢創新高，已晉升全球前五大資本市場。為延續強勁投資動能並深化國際鏈結，臺灣集中保管結算所日前聯合金管會倫敦辦公室及櫃買中心，共同赴英國倫敦參與2026年第58屆國際資本市場協會（ICMA）會員大會暨年會。

中華民國（台灣）駐英代表處大使姚金祥親赴年會會場，並與ICMA執行長Bryan Pascoe進行會晤。雙方就全球永續金融趨勢、台灣資本市場國際化及雙邊合作機會，進行深刻且富有成效的意見交換，為台灣金融合作注入強大動能。

本次ICMA年會共吸引來自全球約60個國家、逾1,200名政府機關、金融機構、機構投資人、市場基礎設施機構及國際媒體代表與會。針對跨境資本市場、金融創新、永續金融及國際制度法規等前瞻議題進行深入交流與探討。

集保結算所總經理陳德鄉表示，此行深具里程碑意義，不僅集保結算所與櫃買中心攜手同行、齊心參與國際年會，更是我國主管機關、櫃買中心與集保首度在ICMA此國際一級舞台上聯合設攤。

結合姚金祥大使親自蒞臨指導與外交支持，藉由台灣主題展位，主動向全球引資、大舉推銷台灣資本市場的國際競爭力與獨特優勢。

展位現場向國際市場介紹櫃買中心的「永續債券服務」與集保結算所的「永續票券服務」。此一數位與永續創新的「雙軸轉型」卓越成效，吸引大量國際與會者目光。

透過展位現場與國際金融機構及各市場參與者代表的實質互動，台灣團隊不僅深化在永續金融領域多邊交流，更開拓我國資本市場國際能見度，增進外資未來參與台灣市場意願與信心。