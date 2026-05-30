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一周熱門零股／0050、群創 人氣旺

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點主要在黃仁勳在台密集行程、電腦展即將登場等多空因素，投資人藉零股參與後市行情，以群創（3481）、台積電等大型電子權值股為交投重心。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50（0050）、群創、華邦電、台積電、力積電、鴻海、南亞科、聯電、華通、京元電子，十檔標的交易量從3,249萬至1,176萬股，較上周略為降溫。除了元大台灣50，其餘均為大型電子權值股。

法人表示，美伊和平協議走走停停，但市場確信中東地緣政治風險處於管理與下降階段，同時觀察近期美國最新公布經濟數據，顯示經濟仍在擴張。

另外，因EIA預估能源恢復至供需接近平衡時間點在明年初，較高能源價格及第二輪通膨效應仍會影響企業經營，預期在中東戰爭風險解除帶動高油價回落前，AI供應鏈交易仍是主流，相關變化將是零股市場未來多空焦點。

群創 0050 黃仁勳

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