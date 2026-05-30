就市論勢／記憶體、載板族 帶勁

盤勢分析

台股昨（29）日在台北國際電腦展引爆相關題材及輝達「兆元宴」激勵下，展開強勢反彈，終場大漲1,096點，收44,732點，周線、月線連二紅。就過去一周來看，包括電源供應/800V，擁漲價題材如矽晶圓、功率元件、被動元件與銅箔基板，以及評價較低的半導體供應鏈等持續帶領大盤上行，市場聚焦AI趨勢不變。

觀察近期牽動盤勢氛圍主題，大致圍繞在中東情勢反覆、通膨數據、科技財報及展望；市場主要還是反映AI題材擴大外溢的利基。

大盤急漲下，評價面仍是市場關注焦點。建議可優先檢視AI資本支出、變現能力改變，作為判斷評價是否合理依據；以下半年Vera Rubin、TPU、 Trainium 3將放量出貨來看，前述正向思維仍可支持現階段評價。

投資建議

投資主軸上，台灣晶圓代工龍頭為技術和產能關鍵核心，其先進製程晶圓需求預估將持續上升。記憶體和載板需求也在增加。預期現階段在基本面展望與資金面支撐下，有望持續支撐台股偏多格局。