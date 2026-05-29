證交所推廣 Level 1 ADR 國際掛牌 邀請台灣50公司參與

為協助上市公司掌握全球資本市場發展趨勢，並深化企業對Level 1 ADR制度之瞭解，臺灣證券交易所於5月29日舉辦「上市公司資本策略論壇：Level 1 ADR實務解析與國際布局」，邀集金融機構、法律專家及企業代表共同參與，透過專題演講及座談交流，分享Level 1 ADR之制度架構、法規遵循、實務操作及企業國際化布局經驗，協助企業掌握跨境資本市場新契機。

本次論壇主要邀請台灣50指數及台灣中型100指數成分股公司參與，聚焦當前全球資本市場快速變動下，企業如何透過多元化國際資本工具提升全球能見度、拓展海外投資人基礎，以及強化企業國際競爭力。現場與會來賓反應熱烈，顯示市場對於Level 1 ADR制度及跨境資本策略議題高度關注。

證交所陳怡成經理致詞表示，在全球供應鏈重組及國際資本市場高度連結的趨勢下，企業競爭已不再僅限於產品與技術層面，更涉及國際資本布局與全球投資人關係經營。台灣企業長期於全球供應鏈中占有重要地位，如何讓更多國際投資人看見台灣企業價值，並以更有效率、成本更合理且風險可控的方式接軌國際市場，成為企業發展的重要課題。

證交所指出，「台灣首家美國店頭市場跨境交易」已於今年1月7日正式啟動，由保瑞藥業股份有限公司（6472）（以下簡稱「保瑞」）於美國店頭市場（OTCQX）成功發行國內首例Level 1 ADR，為主管機關、證交所與各金融機構歷時三年通力合作、優化跨境交易制度的指標性成果。Level 1 ADR除有助於提升企業國際曝光度及海外投資人參與便利性外，亦可作為企業接軌國際資本市場的重要起點，對於有意拓展海外市場、強化品牌形象及推動國際人才策略之企業，具有重要意義。

論壇首先由摩根大通（小摩）銀行執行董事何見宇以「Level 1 ADR產品架構與運作機制解析」為題進行專題演講，從國際資本市場實務角度，說明存託憑證之制度設計、交易架構、發行流程及市場運作模式，並分析跨境交易對發行公司和投資者之益處，及國際投資人參與海外企業投資之趨勢與觀察。何見宇指出，公司股票於國際資本市場交易，有助於提升企業形象與國際競爭力，吸引更多優秀國際人才加入。

第二場專題演講則由國際通商法律事務所合夥律師杜偉成主講「發行Level 1 ADR之法律規範與實務注意事項」，針對企業於規劃發行Level 1 ADR過程中，可能涉及之國內外法規遵循、資訊揭露、申請要件及程序、兌回與再發行等議題進行深入解析，協助企業瞭解相關制度要求與實務操作重點。

第三場專題演講由中國信託商業銀行經理戴敏倉以「跨境人才留才的新解方：外籍員工激勵制度 × Level 1 ADR 的整合實務」為題，從全球人才競爭趨勢出發，探討企業如何透過股權制度與跨境金融工具強化留才策略。戴敏倉指出，在高科技及半導體等高度競爭產業中，企業留才機制已逐漸由傳統薪資制度轉向股權激勵模式，台灣上市公司透過發行Level 1 ADR，除可接軌國際股權制度外，亦能強化企業吸引國際人才之能力。

論壇壓軸則舉辦「Level 1 ADR企業交流與專家深度對談」座談會，由摩根大通銀行董事總經理汪曙倩擔任主持人，並邀請保瑞藥業股份有限公司副總經理王錦菊、摩根大通銀行執行董事鍾兆宏、國際通商合夥律師杜偉成及中國信託經理戴敏倉共同與談，從企業實務經驗、國際市場觀察、法規制度及人才策略等面向，深入探討台灣企業推動Level 1 ADR之契機與挑戰。副總經理王錦菊從企業實務角度，分享企業評估發行Level 1 ADR之主要考量，包括提升國際能見度、強化海外投資人接觸，以及配合全球人才與資本布局需求等，並進一步說明企業自內部評估、跨部門協調、法規遵循到實際上線之規劃流程，協助與會企業瞭解導入Level 1 ADR之實務路徑與準備重點。

證交所表示，未來將持續與主管機關及市場參與者攜手合作，持續完善跨境交易制度與市場服務機制，協助更多優質台灣企業拓展國際資本市場布局，提升台灣資本市場國際競爭力與能見度，並吸引更多國際資金關注台灣市場，共同推動資本市場持續壯大。