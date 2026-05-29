證交所委託機構研議「穩定幣」會計、內控兩大指引 強化加密貨幣風控

隨著穩定幣在投資、交易及支付等領域的應用日益普及，企業持有情形也逐漸增加，為協助上市公司對穩定幣進行適當之會計認列與衡量，證交所與櫃買中心共同委託會計研究發展基金會研議會計處理原則，並完成「穩定幣交易會計處理之指引」。

前開會計處理指引指出，企業持有穩定幣時，應依當時法規以及穩定幣發行商最新公布之用戶條款，作為判斷穩定幣會計分類之基礎，並以常見的USDC及USDT之交易態樣為背景撰寫四則案例。指引並詳盡說明，在穩定幣已立法監管或尚未立法監管之不同情境下，如何判定穩定幣持有者是否具有收取現金或其他金融資產之合約權利，進而將穩定幣分類為金融資產、無形資產或存貨。

此外，為強化上市公司從事加密貨幣交易之風險管理及內部控制，證交所亦發布「持有加密貨幣內部控制制度指引」，上市公司應就「持有加密貨幣之管理」、「創建虛擬錢包及加密貨幣保管」、「取得、處分、轉換及移轉加密貨幣」及「加密貨幣收、付款交易」等面向，建立相關內部控制作業。控制重點包括應建立由董事會監督之加密貨幣管理單位、配置加密貨幣領域專長人員及資訊安全人員，擬定交易額度及損失上限；建立虛擬錢包管理及多重簽章機制、強化私鑰安全保存及權限分離、妥善規劃熱錢包與冷錢包存放比例、加強第三方託管之風險控管措施等；對加密貨幣之取得、處分、轉換及移轉交易，應事前評估交易合理性與必要性，依交易授權額度及核決權限辦理，並應落實交易驗證、分層核准及取得或處分資產公告申報等相關控管機制。

證交所表示，配合虛擬資產監理趨勢，本次證交所發布「穩定幣交易會計處理之指引」及「持有加密貨幣內部控制制度指引」，將有助於上市公司持有穩定幣適用一致性之會計處理，並完善持有加密貨幣之風險管理制度，進而提升資訊透明度與公司治理品質，亦有助於上市公司實務運作更加健全順利。

「穩定幣交易會計處理之指引」可至會計研究發展基金會網站(https://www.ardf.org.tw/cpa9.html)、證交所「國際財務報導準則（IFRSs）專區」(https://www.twse.com.tw/IFRS)下載。另「持有加密貨幣內部控制制度指引」可至「國內業務宣導網站－上市公司－文件下載」(https://dsp.twse.com.tw/)參閱。