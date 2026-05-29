快訊

佛光山蘭陽別院傳爆炸聲！「牆壁龜裂、資料櫃震倒」疑飄瓦斯味 人員急疏散

工程師約會選拉麵店1句話被嫌「下流」 心理師點頭：真的母湯

擎天崗翻版？基隆國門廣場男女「野戰」 警方已鎖定當事人行蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所委託機構研議「穩定幣」會計、內控兩大指引 強化加密貨幣風控

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

隨著穩定幣在投資、交易及支付等領域的應用日益普及，企業持有情形也逐漸增加，為協助上市公司對穩定幣進行適當之會計認列與衡量，證交所與櫃買中心共同委託會計研究發展基金會研議會計處理原則，並完成「穩定幣交易會計處理之指引」。

前開會計處理指引指出，企業持有穩定幣時，應依當時法規以及穩定幣發行商最新公布之用戶條款，作為判斷穩定幣會計分類之基礎，並以常見的USDC及USDT之交易態樣為背景撰寫四則案例。指引並詳盡說明，在穩定幣已立法監管或尚未立法監管之不同情境下，如何判定穩定幣持有者是否具有收取現金或其他金融資產之合約權利，進而將穩定幣分類為金融資產、無形資產或存貨。

此外，為強化上市公司從事加密貨幣交易之風險管理及內部控制，證交所亦發布「持有加密貨幣內部控制制度指引」，上市公司應就「持有加密貨幣之管理」、「創建虛擬錢包及加密貨幣保管」、「取得、處分、轉換及移轉加密貨幣」及「加密貨幣收、付款交易」等面向，建立相關內部控制作業。控制重點包括應建立由董事會監督之加密貨幣管理單位、配置加密貨幣領域專長人員及資訊安全人員，擬定交易額度及損失上限；建立虛擬錢包管理及多重簽章機制、強化私鑰安全保存及權限分離、妥善規劃熱錢包與冷錢包存放比例、加強第三方託管之風險控管措施等；對加密貨幣之取得、處分、轉換及移轉交易，應事前評估交易合理性與必要性，依交易授權額度及核決權限辦理，並應落實交易驗證、分層核准及取得或處分資產公告申報等相關控管機制。

證交所表示，配合虛擬資產監理趨勢，本次證交所發布「穩定幣交易會計處理之指引」及「持有加密貨幣內部控制制度指引」，將有助於上市公司持有穩定幣適用一致性之會計處理，並完善持有加密貨幣之風險管理制度，進而提升資訊透明度與公司治理品質，亦有助於上市公司實務運作更加健全順利。

「穩定幣交易會計處理之指引」可至會計研究發展基金會網站(https://www.ardf.org.tw/cpa9.html)、證交所「國際財務報導準則（IFRSs）專區」(https://www.twse.com.tw/IFRS)下載。另「持有加密貨幣內部控制制度指引」可至「國內業務宣導網站－上市公司－文件下載」(https://dsp.twse.com.tw/)參閱。

上市公司 加密貨幣

延伸閱讀

勤業眾信、政大發布金融科技報告 亞資中心與數位資產成轉型雙引擎

穩定幣不只是加密貨幣！KPMG曝銀行未來三大生存關鍵

金管會將修法 明訂VASP得將警示虛擬帳號資產變賣後返還受害人

聯邦銀股東會／通過配發現金0.46元、股票0.6元 秉持「穩中求進」策略

相關新聞

MSCI助攻台股收盤攻天價 台股不再是台積電一個人的武林

挾著MSCI調高台股權重生效的利多，台股29日開高走高，終場以4萬4732點收盤，再創歷史新高，指數大漲1096點，漲幅2.51％，成交量飆新高來到1兆8164億元，改寫天量紀錄。

一個「兆元宴」外資就回補800億元 三大法人合計買超破千億元

台股29日開高走高，一度逼近28日高點，但臨45,000點仍近關情怯，終場上漲1,096.5點，收44,732.94點，為收盤新高，漲幅2.51%，並爆出近期最大成交量1.81兆，三大法人買超1,018.78億元。

台股吃兆元宴5月狂漲5806點！前五月漲1萬5千點「是去年全年2.66倍」

美伊停火延長60天，油價下跌，台股吃兆元宴，在AI股全面大漲帶動下，收盤大漲1,096點，以44,732點作收，成交量再創天量達1.8兆元，周線大漲2,464點，連二紅，成交量8兆寫天量，月線大漲5,806點，寫單月次高，成交量達26.2兆也是天量，累計台股今年前五月大漲15,769點，史上最高，是去年全年上漲5,928點的2.66倍。

台積電創新高引領台股收高1,096點 台股5月勁揚5,806點

台股29日收盤上漲1,096.50點，終場以4,4732.94,點作收，成交量1兆8,164.50億元；台積電（2330）盤中攻到2,375元創歷史新高價，收盤前遭摜低而以2,355元作收，上漲60元，漲幅2.61%。台股指數今日同步收日線、周線及月線，技術線型都拉出洪K棒，大盤指數單周上漲2,464.97點，5月勁揚5,806.31點。

台股開高飆漲逾千點！台積電領攻、緯創急拉漲停

美股三大指數連袂創高，台積電（2330）ADR漲0.5%、再寫424.86美元收盤新天價。激勵台指期夜盤大漲950點，29日6月台指期開盤率先狂飆816點，隨後集中市場指數開高179.04點、來到43,815.48點，並在台積電、台達電（2308）領軍五大權值連袂開高，緯創（3231）急拉漲停，加上欣興（3037）、鴻勁（7769）、南亞科（2408）、緯穎（6669）等電子要角連袂走強下，指數漲點快速擴大至千餘點、衝過44,600點。群創（3481）、力積電、緯創交投火熱。

大摩AI峰會大風吹？ 聯發科續奪「首選」寶座、創意竟遭降評

摩根士丹利（大摩）AI高峰會近日於台北登場，吸引85家國際科技大廠與產業領袖參與。值得注意的是，大摩持續看好聯發科（2454）在雲端AI ASIC設計服務的技術與執行力，維持首選股（Top Pick）；反觀創意（3443），則因三星（Samsung）晶圓代工設計服務競爭，遭降評至「中立」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。