本周電子族群大漲逾10％ 帶動上市市值問鼎150兆元關卡

根據臺灣證券交易所統計，5月29日發行量加權股價指數收盤為44,732.94點，較上周(5月22日)的42,267.97點上漲2,464.97點，漲幅約為5.83%，台灣50指數收盤為41,453.43點，較上周的38,961.23點上漲2,492.20點，漲幅約為6.40%，寶島股價指數收盤為50,095.78點，較上周的47,370.51點上漲2,725.27點，漲幅約為5.75%。

5月29日全體上市公司市場總值為新台幣145兆9,129.42億元，較上周(5月22日)市值137兆8,811.82億元增加8兆317.60億元，增幅約為5.83%。

產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲10.88%為最大，跌幅以貿易百貨類指數下跌1.51%為最大，未含金融類指數上漲2,272.96點，漲幅約為5.92%，未含電子類指數上漲634.42點，漲幅約為3.10%，未含金融電子類指數上漲297.29點，漲幅約為2.09%。

本周集中交易市場總成交金額為8兆746.05億元，全體上市股票成交金額為7兆5,329.16億元，股票成交量周轉率為6.84%。

各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名：第一名半導體類3兆2,747.51億元，占全體上市股票交易金額43.47%。第二名電子零組件類1兆3,603.41億元，占18.06%。第三名電腦及周邊設備類6,421.24億元，占8.52%。

成交量周轉率前三名產業：第一名光電類33.58%、第二名玻璃陶瓷類25.64%、第三名半導體類16.69%。

累計今年年初開盤迄今共95個交易日，集中市場總成交金額為89兆8,160.68億元，市場日平均成交金額為9,454.32億元，股票成交量周轉率為82.55%，股票日平均成交量周轉率為0.87%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)