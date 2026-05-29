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台股本週上漲2464點 上市總市值145.9兆元創高

中央社／ 台北29日電
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

台股本週持續攻高，今天集中市場指數收在44732.94點，再創收盤新高，週線漲2464.97點或5.83%。據證交所統計，全體上市公司最新總市值升抵新台幣145兆9129億元，較上週增加約8.03兆元。

產業別指數方面，本週漲幅最大為其他電子類指數上漲10.88%，跌幅最大則是貿易百貨類指數下跌1.51%。其他未含金融類指數上漲2272.96點，漲幅約5.92%；未含電子類指數上漲634.42點，漲幅約3.10%；未含金融電子類指數上漲297.29點，漲幅約2.09%。

本週全體上市股票成交金額為7兆5329億元，成交金額前3名產業分別為，半導體類成交金額3兆2747億元，占全體上市股票交易金額比重43.47%；電子零組件類成交金額1兆3603億元，占比18.06%；電腦及週邊設備類成交金額6421億元，占比8.52%。

本週集中市場股票成交量週轉率6.84%，成交量週轉率前3名產業為光電類33.58%，玻璃陶瓷類25.64%，和半導體類16.69%。

累計今年初開盤迄今共95個交易日，集中市場總成交金額為89兆8160億元，市場日平均成交金額9454.32億元，股票成交量週轉率82.55%，股票日平均成交量週轉率0.87%。

台股 半導體

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