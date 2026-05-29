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台股5月大漲5,806點 法人：下周可望續戰新高但短線行情可能出現波動

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報資料照片
台股示意圖。聯合報資料照片

美伊戰事反覆，在好消息再傳的激勵下，台股同步轉多，29日指數大漲2.51%，上漲1,096.5點，終場收44,732.94點，再創收盤新高；本周台股周線續揚，強彈5.83%，大漲2,464.97點，回顧5月台股表現，加權指數大幅彈升14.92%，大漲5,806.31點。

本周三大法人清一色站在買方，為4月中旬以來首見，外資買超1,652.42億元，投信法人連續6周加碼94.67億元，自營商中斷連6賣態勢，轉為回補90.55億元，三大法人合計買超1,837.65億元。統計5月外資買超台股2,362.11億元，投信也加碼1,739.24億元，僅有自營商減持1,060.62億元，三大法人合計5月單月買超3,040.73億元。

玉山科技島基金(原：PGIM保德信科技島基金)經理人王偉哲指出，本周市場再度受到美伊衝突干擾，主要是由於加權指數季線乖離率再度來到高檔，且外資期貨空單口數居高不下，市場一有風吹草動往往造成波動加劇，但從基本面與技術面來看皆為正向發展，適度修正降溫反而利於台股展現更為健康的走勢。

王偉哲分析，隨著AI伺服器、半導體與高效能運算需求擴大，電子業營收持續創高，電子指數亦呈現中長期上行趨勢，顯示科技產業成長並非短期題材，而是由訂單與獲利支撐的結構性復甦；從獲利能力觀察，電子類股未來數年ROE成長幅度明顯高於加權指數，反映科技企業在高附加價值產品、先進製程與規模經濟帶動下，正由營收成長進一步轉化為股東報酬。

王偉哲表示，台股近期題材面依然利多不斷，包括下周COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，本次主題「AI Together」，將聚焦最新的AI運算、機器人、智慧移動、次世代科技等最新趨勢，將激勵相關概念股有所表現，且國內景氣對策燈號連5紅、美方落實台美投資MOU降低傳產業關稅等基本面利多，可望帶動台股持續挑戰新高，惟短線行情可能出現波動，建議可適度保持資金彈性，並以先進製程、先進封裝、高速傳輸等相關族群為主。

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