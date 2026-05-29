外資買超803億元、大買群創16.3萬張 亮燈漲停的鴻海也獲買超8萬張

台股29日朝45,000點叩關，終場收在44,732.94點，寫收盤新高，上漲1,096.5點，三大法人同步買超，外資買超803.55億元，統計外資買超個股前十名，28日遭大賣的群創（3481）成為29日外資買超第一名，單日狂買16萬3,249張，亮燈衝上漲停寫鴻海（2317）也獲外資買超80,339張。

台股以43,815.48點開出，一度衝達44,933.95點，朝45,000點挺進，終場則是收在44,732.94點，上漲1,096.5點，寫收盤新高，漲幅2.51%，成交量1.81兆元。

三大法人買超1,018.78億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超803.55億元，投信買超60.96億元，自營商買超（合計）154.26億元，其中自營商（自行買賣）買超26.84億元，自營商（避險）買超127.41億元。

盤面上，台積電（2330）收2,355元，創收盤新高，上漲2.61%，成交量爆出8.6萬張大量；台達電（2308）收2,445元，上漲2.3%；但聯發科（2454）下跌逾2%，收4,310元；鴻海衝上漲停289元，為 2007年7月以來新高。

統計資買超前十名個股，買超群創16萬3,249張，買超第二名為主動統一升級50（00403A），單日買超11萬2,164張；買超鴻海則達80,339張；友達（2409）也獲外資買超66,341張。

統計外資賣超前十名個股，賣超台新新光金（2887）62,210張最多；其次是賣超華南金（2880）43,962張；聯電（2303）也遭外資賣超28,218張。