快訊

「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

擎天崗2.0？傳國門廣場「情侶荒淫行徑」被拍瘋傳社群 驚動警方介入

聽新聞
0:00 / 0:00

成交量值榜近期最多漲停的一天、鴻海也衝漲停板 台股過熱了嗎？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股29日開高走高，一度逼近28日高點，終場上漲1,096.5點，收44,732.94點，為收盤新高，漲幅2.51%。由成交量、成交值排行來看，同在榜上的群創（3481）、力積電（6770）、鴻海（2317）都攻上漲停板，外資也大買群創16萬張、鴻海8萬張，但調節賣超力積電5,117張。

29日成交量前十名分別為群創、力積電、仁寶（2324）、友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、聯電（2303）、遠東新（1402）、華航（2610）、彩晶（6116）、鴻海。遠東新、華航為少數傳產股，其中華航首度進榜。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海、力積電、聯電、南亞科（2408）、群創、旺矽（6223）、台達電（2308）、華邦電（2344）。鴻海、力積電、群創、華邦電都漲停，旺矽為少見面孔，但僅小漲0.76%。

台股百花齊放，上市櫃漲停達84家，除了「兆元宴」供應鏈都大漲亮燈，面板、記憶體族群也走強，傳產股更終於不落人後，同步跟上。

但29日為成交量值榜近期出現最多漲停的一天，台股是否過熱？主計總處29日公布最新經濟預測，預估今年經濟成長率可達9.64%，相較2月預估7.71%，大幅上修1.93個百分點，是目前國內主要機構中最為樂觀。

4月外銷訂單金額高達874.5億美元，年增率飆升至48.1%，已連15個月正成長，經濟部更大膽預估，今年後續表現有望挑戰「月月超過800億美元」的超高水準。

和碩（4938）董事長童子賢認為，從上市櫃公司獲利與本益比來看，目前台股仍具基本面支撐，尚未進入泡沫階段，若以全年估算並考量下半年旺季效應，目前台股本益比約落在22倍至28倍之間。尤其台灣處在AI潮流中心，現階段發展連30%都不到，看好後續發展空間。

鴻海 台股 華航

延伸閱讀

一個「兆元宴」外資就回補800億元 三大法人合計買超破千億元

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

台股開高飆漲逾千點！台積電領攻、緯創急拉漲停

台積電創新高引領台股收高1,096點 台股5月勁揚5,806點

相關新聞

MSCI助攻台股收盤攻天價 台股不再是台積電一個人的武林

挾著MSCI調高台股權重生效的利多，台股29日開高走高，終場以4萬4732點收盤，再創歷史新高，指數大漲1096點，漲幅2.51％，成交量飆新高來到1兆8164億元，改寫天量紀錄。

一個「兆元宴」外資就回補800億元 三大法人合計買超破千億元

台股29日開高走高，一度逼近28日高點，但臨45,000點仍近關情怯，終場上漲1,096.5點，收44,732.94點，為收盤新高，漲幅2.51%，並爆出近期最大成交量1.81兆，三大法人買超1,018.78億元。

台股吃兆元宴5月狂漲5806點！前五月漲1萬5千點「是去年全年2.66倍」

美伊停火延長60天，油價下跌，台股吃兆元宴，在AI股全面大漲帶動下，收盤大漲1,096點，以44,732點作收，成交量再創天量達1.8兆元，周線大漲2,464點，連二紅，成交量8兆寫天量，月線大漲5,806點，寫單月次高，成交量達26.2兆也是天量，累計台股今年前五月大漲15,769點，史上最高，是去年全年上漲5,928點的2.66倍。

台積電創新高引領台股收高1,096點 台股5月勁揚5,806點

台股29日收盤上漲1,096.50點，終場以4,4732.94,點作收，成交量1兆8,164.50億元；台積電（2330）盤中攻到2,375元創歷史新高價，收盤前遭摜低而以2,355元作收，上漲60元，漲幅2.61%。台股指數今日同步收日線、周線及月線，技術線型都拉出洪K棒，大盤指數單周上漲2,464.97點，5月勁揚5,806.31點。

台股開高飆漲逾千點！台積電領攻、緯創急拉漲停

美股三大指數連袂創高，台積電（2330）ADR漲0.5%、再寫424.86美元收盤新天價。激勵台指期夜盤大漲950點，29日6月台指期開盤率先狂飆816點，隨後集中市場指數開高179.04點、來到43,815.48點，並在台積電、台達電（2308）領軍五大權值連袂開高，緯創（3231）急拉漲停，加上欣興（3037）、鴻勁（7769）、南亞科（2408）、緯穎（6669）等電子要角連袂走強下，指數漲點快速擴大至千餘點、衝過44,600點。群創（3481）、力積電、緯創交投火熱。

外資買超803億元、大買群創16.3萬張 亮燈漲停的鴻海也獲買超8萬張

台股29日朝45,000點叩關，終場收在44,732.94點，寫收盤新高，上漲1,096.5點，三大法人同步買超，外資買超803.55億元，統計外資買超個股前十名，28日遭大賣的群創（3481）成為29日外資買超第一名，單日狂買16萬3,249張，亮燈衝上漲停寫鴻海（2317）也獲外資買超80,339張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。