成交量值榜近期最多漲停的一天、鴻海也衝漲停板 台股過熱了嗎？

台股29日開高走高，一度逼近28日高點，終場上漲1,096.5點，收44,732.94點，為收盤新高，漲幅2.51%。由成交量、成交值排行來看，同在榜上的群創（3481）、力積電（6770）、鴻海（2317）都攻上漲停板，外資也大買群創16萬張、鴻海8萬張，但調節賣超力積電5,117張。

29日成交量前十名分別為群創、力積電、仁寶（2324）、友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、聯電（2303）、遠東新（1402）、華航（2610）、彩晶（6116）、鴻海。遠東新、華航為少數傳產股，其中華航首度進榜。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海、力積電、聯電、南亞科（2408）、群創、旺矽（6223）、台達電（2308）、華邦電（2344）。鴻海、力積電、群創、華邦電都漲停，旺矽為少見面孔，但僅小漲0.76%。

台股百花齊放，上市櫃漲停達84家，除了「兆元宴」供應鏈都大漲亮燈，面板、記憶體族群也走強，傳產股更終於不落人後，同步跟上。

但29日為成交量值榜近期出現最多漲停的一天，台股是否過熱？主計總處29日公布最新經濟預測，預估今年經濟成長率可達9.64%，相較2月預估7.71%，大幅上修1.93個百分點，是目前國內主要機構中最為樂觀。

4月外銷訂單金額高達874.5億美元，年增率飆升至48.1%，已連15個月正成長，經濟部更大膽預估，今年後續表現有望挑戰「月月超過800億美元」的超高水準。

和碩（4938）董事長童子賢認為，從上市櫃公司獲利與本益比來看，目前台股仍具基本面支撐，尚未進入泡沫階段，若以全年估算並考量下半年旺季效應，目前台股本益比約落在22倍至28倍之間。尤其台灣處在AI潮流中心，現階段發展連30%都不到，看好後續發展空間。