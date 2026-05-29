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凱基證券「與弱勢共好」關懷視障 連四年志工支持導盲犬培訓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券連續四年合作惠光導盲犬教育基金會，舉辦志工活動支持導盲犬培訓宣導。凱基證券／提供
凱基證券連續四年合作惠光導盲犬教育基金會，舉辦志工活動支持導盲犬培訓宣導。凱基證券／提供

凱基證券積極落實永續發展，持續推動「與弱勢共好」及「與環境共生」兩大核心目標，並以具體行動關懷視障族群，實踐企業社會責任。自2023年起，凱基證券連續四年與惠光導盲犬教育基金會合作，累計已近500人次員工投入相關志工服務，以實際行動支持導盲犬培訓體系；同時，亦與台北市視障者家長協會、愛盲基金會等社福機構建立長期合作關係，協助視障者提升生活自主性，持續推動社會共融發展。

為提升社會大眾對視障朋友與導盲犬的理解與支持，凱基證券連續四年響應「國際導盲犬月」，攜手惠光導盲犬教育基金會推動相關志工行動。今年已於台北、板橋、桃園、台中及高雄舉辦10場活動，服務內容涵蓋場地布置支援、寄養家庭招募、文宣推廣及活動紀錄等，持續深化社會對導盲犬角色與視障需求的認識。同時，凱基證券亦透過線上講座向員工推廣導盲犬相關知識，內容包括寄養家庭申請、導盲犬成長歷程及友善互動方式等，進一步強化同仁對視障議題的理解與同理心，讓公益理念融入日常。

此外，凱基證券亦與台北市視障者家長協會合作推動「幫盲前行」志工計畫，投入視障者生活重建課程引導服務，並協助視障電子書書籍掃描，提供視障朋友更多學習資源，今年已陸續舉辦逾20場活動，累計超過百餘人次員工參與。同時，凱基證券長期攜手愛盲基金會、書寶二手書店，透過募集舊書轉化為公益資源，持續為視障族群挹注穩定支持力量。

凱基證券將持續推動多元志工活動，以實際行動協助弱勢，並落實「公平待客」理念，致力打造更具包容與信任的金融服務環境，期盼為社會創造更多價值，累積更多溫暖的能量。

凱基 導盲犬 視障

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