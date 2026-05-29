快訊

「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

擎天崗2.0？傳國門廣場「情侶荒淫行徑」被拍瘋傳社群 驚動警方介入

聽新聞
0:00 / 0:00

群益證送客戶前進KKBOX風雲榜演唱會現場 推開戶好禮再送發財金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券（6005）舉辦第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會加碼抽票活動，5月28日公布幸運獲獎者，獲獎者將可親臨臺北小巨蛋現場，感受多組海內外人氣歌手齊聚演出的音樂盛宴。同時，針對新開戶群益祭出KKBOX首兩個月0元體驗、全家商品卡200元好禮二選一，在群益贏家Pro完成首次交易加碼送「探奇發財金」等多項活動。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益長期關注青年文化與創新能量，透過贊助大型音樂演出，期盼拉近品牌與年輕世代的距離，也為台灣音樂娛樂產業注入更多正向支持。除連續兩年贊助 KKBOX 風雲榜演唱會外，亦於2025年針對關注美股市場的複委託客戶，舉辦韓團SUPER JUNIOR台北大巨蛋演唱會門票抽獎活動，為客戶提供另一個享受視聽饗宴的機會。

第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會將於6月13日在臺北小巨蛋舉行，群益金鼎證券今年二度擔任KKBOX風雲榜唯一指定證券商合作夥伴，再度推出「群益享樂宇宙二部曲KKBOX」開戶與交易優惠活動，只要至群益開立全新證券戶和複委託戶，並於6月底前至群益活動網站完成開戶禮登記，即可享有「KKBOX 首兩個月 0 元體驗」或「全家商品卡200元」好禮二選一。此外，新用戶更享加碼優惠，只要使用「群益贏家Pro」完成首筆台股交易，即可再獲得探奇發財金200元。

此外，群益金鼎證券亦將於「第21屆 KKBOX 風雲榜」活動臺北小巨蛋現場設置專屬應援攤位，邀請民眾一同參與互動體驗。凡活動當日至群益攤位完成指定問卷，即可獲得群益 ESG 環保吸管乙份，並有機會抽中多項招財好禮，將好運與驚喜一次帶回家。

群益金鼎證券除持續提供投資人多元優惠與實質回饋外，今年更攜手 KKBOX 擴展金融服務與生活娛樂的跨界應用，於 KKBOX 官方 APP 推出群益專屬主題歌單，透過音樂情境深化品牌互動體驗。其中包含充滿未來感與節奏張力的「享樂宇宙歌單」，以及集結第21屆 KKBOX 風雲榜演出藝人熱門歌曲的「風雲榜暖身歌單」，藉由不同音樂場景陪伴投資人於看盤、交易與日常生活中的每個時刻，打造更貼近使用者生活的品牌體驗。

群益金鼎證券長期致力於金融知識普及與投資服務創新，持續結合民眾生活場景與市場趨勢，深化品牌與投資人之間的互動連結。未來亦將持續透過創新服務與跨界合作，拓展金融與生活娛樂的多元接觸點，打造更全面且貼近用戶需求的投資體驗，讓投資理財成為日常生活的一部分。更多群益金鼎證券開戶及交易優惠活動詳情，請至群益享樂宇宙二部曲官方網站查詢。>> https://capital6005.com/gbJ4f

群益 演唱會 KKBOX

延伸閱讀

證交所與投信、券商合辦「115年投資講座」 北中南巡迴6月1日起報名

影／2026潮盛新莊主題聲浪來襲 5月底登場用聽覺感受新莊百年風華

基隆潮境海灣節啟動 台琉國際帆船賽、潮音樂打造山海魅力

群益兩檔商品 下月開募

相關新聞

MSCI助攻台股收盤攻天價 台股不再是台積電一個人的武林

挾著MSCI調高台股權重生效的利多，台股29日開高走高，終場以4萬4732點收盤，再創歷史新高，指數大漲1096點，漲幅2.51％，成交量飆新高來到1兆8164億元，改寫天量紀錄。

一個「兆元宴」外資就回補800億元 三大法人合計買超破千億元

台股29日開高走高，一度逼近28日高點，但臨45,000點仍近關情怯，終場上漲1,096.5點，收44,732.94點，為收盤新高，漲幅2.51%，並爆出近期最大成交量1.81兆，三大法人買超1,018.78億元。

台股吃兆元宴5月狂漲5806點！前五月漲1萬5千點「是去年全年2.66倍」

美伊停火延長60天，油價下跌，台股吃兆元宴，在AI股全面大漲帶動下，收盤大漲1,096點，以44,732點作收，成交量再創天量達1.8兆元，周線大漲2,464點，連二紅，成交量8兆寫天量，月線大漲5,806點，寫單月次高，成交量達26.2兆也是天量，累計台股今年前五月大漲15,769點，史上最高，是去年全年上漲5,928點的2.66倍。

台積電創新高引領台股收高1,096點 台股5月勁揚5,806點

台股29日收盤上漲1,096.50點，終場以4,4732.94,點作收，成交量1兆8,164.50億元；台積電（2330）盤中攻到2,375元創歷史新高價，收盤前遭摜低而以2,355元作收，上漲60元，漲幅2.61%。台股指數今日同步收日線、周線及月線，技術線型都拉出洪K棒，大盤指數單周上漲2,464.97點，5月勁揚5,806.31點。

台股開高飆漲逾千點！台積電領攻、緯創急拉漲停

美股三大指數連袂創高，台積電（2330）ADR漲0.5%、再寫424.86美元收盤新天價。激勵台指期夜盤大漲950點，29日6月台指期開盤率先狂飆816點，隨後集中市場指數開高179.04點、來到43,815.48點，並在台積電、台達電（2308）領軍五大權值連袂開高，緯創（3231）急拉漲停，加上欣興（3037）、鴻勁（7769）、南亞科（2408）、緯穎（6669）等電子要角連袂走強下，指數漲點快速擴大至千餘點、衝過44,600點。群創（3481）、力積電、緯創交投火熱。

外資買超803億元、大買群創16.3萬張 亮燈漲停的鴻海也獲買超8萬張

台股29日朝45,000點叩關，終場收在44,732.94點，寫收盤新高，上漲1,096.5點，三大法人同步買超，外資買超803.55億元，統計外資買超個股前十名，28日遭大賣的群創（3481）成為29日外資買超第一名，單日狂買16萬3,249張，亮燈衝上漲停寫鴻海（2317）也獲外資買超80,339張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。