群益證送客戶前進KKBOX風雲榜演唱會現場 推開戶好禮再送發財金

群益金鼎證券（6005）舉辦第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會加碼抽票活動，5月28日公布幸運獲獎者，獲獎者將可親臨臺北小巨蛋現場，感受多組海內外人氣歌手齊聚演出的音樂盛宴。同時，針對新開戶群益祭出KKBOX首兩個月0元體驗、全家商品卡200元好禮二選一，在群益贏家Pro完成首次交易加碼送「探奇發財金」等多項活動。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益長期關注青年文化與創新能量，透過贊助大型音樂演出，期盼拉近品牌與年輕世代的距離，也為台灣音樂娛樂產業注入更多正向支持。除連續兩年贊助 KKBOX 風雲榜演唱會外，亦於2025年針對關注美股市場的複委託客戶，舉辦韓團SUPER JUNIOR台北大巨蛋演唱會門票抽獎活動，為客戶提供另一個享受視聽饗宴的機會。

第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會將於6月13日在臺北小巨蛋舉行，群益金鼎證券今年二度擔任KKBOX風雲榜唯一指定證券商合作夥伴，再度推出「群益享樂宇宙二部曲KKBOX」開戶與交易優惠活動，只要至群益開立全新證券戶和複委託戶，並於6月底前至群益活動網站完成開戶禮登記，即可享有「KKBOX 首兩個月 0 元體驗」或「全家商品卡200元」好禮二選一。此外，新用戶更享加碼優惠，只要使用「群益贏家Pro」完成首筆台股交易，即可再獲得探奇發財金200元。

此外，群益金鼎證券亦將於「第21屆 KKBOX 風雲榜」活動臺北小巨蛋現場設置專屬應援攤位，邀請民眾一同參與互動體驗。凡活動當日至群益攤位完成指定問卷，即可獲得群益 ESG 環保吸管乙份，並有機會抽中多項招財好禮，將好運與驚喜一次帶回家。

群益金鼎證券除持續提供投資人多元優惠與實質回饋外，今年更攜手 KKBOX 擴展金融服務與生活娛樂的跨界應用，於 KKBOX 官方 APP 推出群益專屬主題歌單，透過音樂情境深化品牌互動體驗。其中包含充滿未來感與節奏張力的「享樂宇宙歌單」，以及集結第21屆 KKBOX 風雲榜演出藝人熱門歌曲的「風雲榜暖身歌單」，藉由不同音樂場景陪伴投資人於看盤、交易與日常生活中的每個時刻，打造更貼近使用者生活的品牌體驗。

群益金鼎證券長期致力於金融知識普及與投資服務創新，持續結合民眾生活場景與市場趨勢，深化品牌與投資人之間的互動連結。未來亦將持續透過創新服務與跨界合作，拓展金融與生活娛樂的多元接觸點，打造更全面且貼近用戶需求的投資體驗，讓投資理財成為日常生活的一部分。更多群益金鼎證券開戶及交易優惠活動詳情，請至群益享樂宇宙二部曲官方網站查詢。>> https://capital6005.com/gbJ4f