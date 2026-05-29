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證交所 AI 股權智能客服登場！6月1日起提供全年無休服務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所針對上市公司內部人及持股較大股東，6月1日起推出「AI股權智多星」的AI問答智能服務，提供24小時專業智能服務。

證交所表示，目前上市公司內部人及持股較大股東有任何股權問題，一般都是上網查詢法規或電話詢問證交所，不論內部人股權、大量取得股份的定義或申報等業務，因涉及《證券交易法》多項法令，函令規範繁多，法令檢索不易，證交所運用AI智能客服解決上市公司內部人及持股較大股東困擾。

證交所開發的「AI股權智多星」，整合歷年問答集及主管機關函釋，透過資料的結構化應答，確保資訊傳遞的一致性與正確性，不但打破傳統人力工時限制，也將過去「被動式」的法規查詢，演進為「主動式」的導航服務，不管是內部人持股轉讓，還是大量取得股份申報，所有股權相關的疑難雜症一問即答，全天候24小時及第一時間在線上解答疑問，提供最精準、敏捷的生成式互動諮詢服務，降低內部人違規的風險。上市公司內部人、持股較大股東及投資大眾可至證交所官網https://www.twse.com.tw/)，體驗智慧導航服務。

證交所也會持續觀察實際使用的回饋意見，並依據市場常見問題型態與法令法規之更迭，進行滾動式內容更新與功能優化。並將透過「AI股權智多星」為開端的創新服務，陸續推出其他智能導航服務。

上市公司 證交所

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