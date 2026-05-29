康和證券集團捐舊衣143箱助伊甸 捐款30萬助創世基金會植物人照護物資

康和證券（6016）連續第五年發起「康和做公益，齊讓愛延續」活動，號召所有分公司與子公司康和期貨、康和保代、康和投顧等一起投入捐舊衣活動，獲致熱烈迴響。這次動員全集團同仁共54位擔任志工，總共募集到143箱共7,240件衣物，打破往年捐舊衣紀錄，所有舊衣全數捐給伊甸社會福利基金會。為使全員共襄盛舉，並舉辦比賽及摸彩，捐出450件同仁勇奪第一，前五名每人捐贈均超過200件，前十名每人捐贈均超過100件，為創造循環經濟幫助弱勢，落實環境永續社會責任，響應聯合國永續發展目標（SDGs）而努力。

伊甸基金會表示，近年快時尚興起，不穿的舊衣數量更是可觀，根據環保署統計，2025年上半台灣已有5萬多公噸衣物被丟棄，伊甸收到二手衣物後，將挑選、整理合適的，轉捐贈至國內、外需要的弱勢家庭與團體；其餘部分，若有保存良好的，則會進到伊甸愛伊屋進行義賣，其所得全數運用於服務，以支持更多身心障礙朋友及弱勢家庭，讓愛友善循環。

康和證券也攜手創世基金會與凱昱生技共同推動「1+1做愛心」公益募資計畫，號召一起參與植物人尿布募集行動，首先拋磚引玉先捐出30萬元，捐出1,500組愛心公益物資，每組包括芊柔成人紙尿褲與看護墊一組；而凱昱生技也同步響應「1+1做愛心」捐出等值30萬元的1,500組愛心物資，透過實際物資援助，減輕植物人家庭長期照護壓力。

創世基金會成立邁入40年，全台共有17所安養院，安養800多位植物人，免費到宅服務近3,000位，長期投入植物人安養照護與到宅服務，陪伴無數植物人家庭走過艱辛照護歷程，其中每位植物人一年就需要用掉約3,650片紙尿褲，800多位安養人，每一年全台灣的總紙尿褲用量高達近300萬片，長期龐大的消耗需求，也讓許多照護家庭承受沉重經濟負擔，所以亟需大家發揮愛心捐贈紙尿褲等相關照護物資。

康和證券表示，在公益面向遍及各族群照護關懷，例如，1919單車環台公益勸募、捐贈食物箱救助偏鄉弱勢家庭、伊甸基金會回收舊衣捐贈、捐贈醫療巡迴車守護大眾身心健康、贊助稻江青棒隊讓棒球扎根校園、支持國球、捐贈蘭智基金會籌建田心歡喜家園、捐贈銘傳大學獎助學金、愛心捐血等，以公益活動帶領員工，用行動實踐企業社會責任。