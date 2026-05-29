聽新聞
0:00 / 0:00
外資買超803億元史上第3大 搶進群創最多逾16萬張
台股今天開高走高，終場上漲1096.5點，收在44732.94點，創下收盤歷史新高，成交值新台幣1兆8164億元，創下新天量；外資買超803.55億元，買超金額居歷史第3大，買超群創最多，達16萬3249張。
台積電和股王信驊股價創下歷史新高，鴻海和廣達等AI族群走強，加上塑膠、電纜、汽車等傳統產業股勁揚，台股今天強漲1096.5點，逼近歷史最高點。
三大法人今天同步買超，外資及陸資買超803.55億元，買超金額居歷史第3大，自營商買超154.26億元，投信買超60.97億元；三大法人合計買超1018.78億元。
據台灣證券交易所資料，外資買超群創最多，達16萬3249張，其他依序為主動統一升級50、鴻海、仁寶、友達、南亞、華邦電、遠東新、台化及華航。
在外資買超推升下，包括群創、鴻海、華邦電和台化皆強攻漲停，仁寶上漲9.55%，友達與南亞漲逾8%。
外資賣超前10名以金融股居多，有台新新光金、華南金、第一金、中信金和彰銀。其餘賣超前10名有聯電、長榮航、主動復華未來50、群益優選非投等債和日月光投控。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。