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證交所攜手台經院、資策會 5月推半導體、電子、綠能及生技產業報告

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
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為響應國家政策推動「亞洲創新籌資平臺」，臺灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台灣經濟研究院產經資料庫與資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)於3月24日啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫。本計畫由頂尖研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對於前瞻產業發展脈絡與動態之理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育。5月推出之研究報告聚焦於「半導體（半導體設備業）」、「電腦及周邊設備」、「電子通路（遊戲產業）」、「綠能環保（環保業及太陽光發電業）」及「生技醫療（醫療器材軟體業）」等五大產業。

半導體產業方面，研析報告指出生成式AI帶動的伺服器升級，已使相關半導體需求從單一運算晶片擴展為涵蓋GPU、AI ASIC、HBM、高速傳輸介面晶片、BMC、PMIC與功率半導體等不同元件的完整系統型需求，同時增加對半導體製程與封裝產能的需求，並進一步產生對半導體設備的依賴。在此趨勢下，半導體設備的重要性將持續提升，特別是先進封裝承擔高密度整合、高頻寬互連與散熱管理功能，使相關設備成為供應鏈當中的競爭焦點。另一方面，晶片複雜度提升也使半導體測試的重要性更加顯著。對台灣半導體供應鏈而言，除國際大廠主導的先進設備外，本土設備與測試業者若能掌握先進製程、先進封裝與特殊製程所需之各類型支援技術，將有機會在AI伺服器供應鏈中建立差異化的競爭力。

電腦及周邊設備產業方面，研析報告指出全球電腦周邊產業供應鏈，從傳統周邊（如鍵盤、滑鼠）轉型為智慧應用，朝向智慧化與永續化轉型。根據市場研究指出，該市場於113年規模約79.16億美元，預計將以9.9%的複合年增長率（CAGR）穩定攀升，至122年可望達185.15億美元。核心動能來自數位化教育的需求提升、全球突破17.5億人PC玩家引爆的高階電競潮，以及物聯網與邊緣AI的融合，進一步拓寬高階產品的受眾範圍。

電子通路產業方面，研析報告指出114年台灣通路市場中遊戲軟硬體批發及零售市場表現分化，遊戲軟硬體批發業者拉貨力道趨於審慎，零售端則受惠新機效應與靈活行銷增溫，帶動全年銷售規模達42.38億元、年增率1.21%。展望115年，產業方向將由指標性主機的換機潮與經典IP高忠誠度引領，零售端持續透過銷售與體驗行銷支撐營收；然而部分主流機種已進入成熟期，面臨成本上升與庫存風險，預估整體通路市場銷售規模將維持低個位數的溫和成長態勢。

綠能環保產業方面，研析報告指出近五年我國事業廢棄物申報量雖下滑，但部分產業清除處理需求仍高。在委託處理量增加下，114年事業廢棄物清除處理及資源回收業銷售額達1,469億元、廠商家數達5,032家，雙雙創歷年新高，其中以有害事業廢棄物與醫療廢棄物因獲利空間充足且具門檻，屬於利基市場。展望未來，高齡化與政策修法之引導將擴大醫療廢棄物再利用規模，而營建業永續轉型與容器回收需求成長，亦將提振綠色建材與再生塑膠等新業務動能。另一方面，太陽光發電業因下游太陽能建置力道減弱影響，因建置量下滑導致工程收入減少，主要業者114年與115年首季營收年減率分別為12.20%與18.30%。展望未來，「建築物設置太陽光電標準」將於115年8月實施，加上汰舊換新與複合型環評簡化，新增建置量可望持平，相關業者積極發展微電網等關鍵核心技術與電力聚合商之創新經營模式，有利於中長期營運表現。

生技醫療產業方面，研析報告指出隨著我國邁入超高齡化社會，遠距醫療與智慧醫材需求大增。台廠於醫療軟體領域之研發成果豐碩，國產品上市件數與醫院覆蓋率同步攀升，估計114年我國醫療器材軟體業銷售值將突破10億元大關。受惠於台廠布局海外醫院數位化轉型有成，內外銷動能強勁，主要廠商114年合計營收年增率達11.40%。展望115年，面對護理人力短缺，AI醫療工具成為解決方案，其中以AI輔助診斷成長力道強勁，依據Grand View Research 預測115年全球AI醫療影像市場規模年增率高達44.44%。

臺灣證券交易所將持續扮演資本市場的推手，透過前瞻產業研究報告計畫的推動，落實投資人保護與教育，引導更多資金挹注於創新企業。證交所承諾將持續優化籌資環境，穩步朝向打造亞洲創新籌資平臺，為臺灣資本市場注入經濟發展動能與國際競爭力。未來每個月將針對前瞻產業發布計3至5篇的產業研究報告，歡迎可於證交所創新板官網之「投資人教育列車-前瞻產業研究報告」 (https://www.twse.com.tw/TIB/zh/report.html)、臺灣指數公司IR議合服務平台之IR專區(https://irengage.taiwanindex.com.tw/IRZone)，以及台經院產經資料庫「上市前瞻」專區(https://tie.tier.org.tw/index.aspx)查詢最新產業動態。

台經院 資策會 半導體

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