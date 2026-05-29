證交所與投信、券商合辦「115年投資講座」 北中南巡迴6月1日起報名

廣受投資人期待，由臺灣證券交易所與投信公司、證券商合作舉辦的「115年投資講座」，將於6月1日起開放報名，並自6月8日起陸續登場，一路延續至12月7日，歡迎投資人踴躍參與。

參與投信與證券公司如下：野村投信、大華銀投信、永豐投信、凱基投信、群益投信、元大投信、安聯投信、中國信託投信、富邦證券、兆豐證券、貝萊德投信、永豐金證券、聯博投信、華南永昌證券、第一金投信、統一證券、街口投信、國泰投信、統一投信、兆豐投信、富邦投信、第一金證券、元大證券、玉山投信、復華投信、摩根投信、國票證券。講師陣容十分堅強，探討主題包含ETF投資的趨勢與面面觀、AI市場的發展等等。

證交所為使投資人瞭解集中交易市場上市ETF發行概況及多種產品投資策略，於台北、台中、台南及高雄等地舉辦33場投資講座，將以「多元ETF商品的投資新視野」為主題，向投資人介紹ETF相關市場概況，邀請投信公司或證券商專業經理人主講，針對上市商品之投資策略或總體經濟展望等議題做說明。歡迎投資人自6月1日起至臺灣證券交易所網站（https://www.twse.com.tw/）首頁點選「關於證交所>新聞資訊>活動訊息>115年投資講座」報名參加，額滿為止。