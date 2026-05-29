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證交所林修銘：創新板股票近一年漲幅逾100%、日均成交值增239%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

臺灣證券交易所董事長林修銘29日出席「2026天下2000大企業論壇」，以「明日之星，台灣下一輪盛世啟航」為題發表專題演說。林修銘除分享台灣資本市場躋身全球第五大的傲人成績外，更強調台灣擁有全世界最強大的電子與半導體供應鏈作為堅實後盾。未來證交所將透過「台灣創新板（tib）」持續引導資金投入前瞻產業，讓「資本島」與「科技島」發揮「魚幫水、水幫魚」的加乘效應，響應政府「亞洲創新籌資平台」政策願景，為前瞻企業打造具備國際競爭力的籌資聚落。

針對台股的科技類股占比高達81%，林修銘指出，這正是台灣在國際舞台上無可取代之優勢與底氣。這份耀眼成績代表的並非單一企業之成就，而是由指標企業領頭，帶動向下延伸涵蓋半導體、AI及各類資通訊應用之完整且強大的供應鏈。這個由上下游企業緊密結合而成的台灣隊，在全世界的AI與科技變局中扮演著絕對關鍵之角色，並充分展現台灣產業聚落效益，不僅支撐強大經濟韌性，更讓台灣成為全球資本市場高度關注的投資亮點。

林修銘強調，推動台灣創新板是資本市場另一次重大變革，其最大特色在於採用以「市值」為核心的上市標準，精準聚焦半導體、人工智慧、資安安控與數位雲端等 14 項前瞻產業。為了打造一條從企業籌備進入資本市場、上市到上市後發展的完整支持路徑，證交所傾注集團資源「一路陪跑」，從提供 ESG 與 IR 客製化輔導、委託專業機構出具研究報告，到積極舉辦國際展會與法說會等引資活動，全方位挹注企業營運動能，以實際行動鏈結資本市場資源，全力將台灣創新板打造為具備台灣特色的「亞洲那斯達克」。

在具體成效上，創新板自 2025 年 11 月開放當沖，將交易制度與一般板完全拉齊後，成長力道驚人。近一年指數漲幅高達 107%，2026年迄今之日均成交值更較 2025 年大幅躍升 239%。價量齊揚的傲人成績，代表台灣創新板已成功塑造出一個獨特且具吸引力之創新扶植品牌。

「天下2000大企業調查」專題致力於探尋台灣企業的新動能，此理念正與台灣創新板核心願景不謀而合，雙方皆期盼發掘並扶植能驅動下一波經濟躍升的前瞻企業。本次活動特別邀請台灣創新板上市公司—聯友金屬-創（7610）科技股份有限公司、奧義賽博-KY創（7823）科技股份有限公司及暉盛-創（7730）科技股份有限公司等代表，進行「下一波關鍵企業對談」。透過這群具備高成長潛力企業之現身說法，不僅展現出台灣在多元前瞻領域的強大研發量能，更具體彰顯證交所如何協助前瞻企業鏈結國際平台，印證創新板作為優質企業邁向全球市場之成長引擎的核心價值。

台灣經歷全球地緣政治與供應鏈重組的挑戰，依然展現出令人驚豔的「台廠韌性」，這份成功正是建立在上下游緊密合作的「共好」文化之上。未來，證交所期盼透過與全球頂尖交易所洽談合作，帶領台灣優質企業「打國際盃」，期盼以資本市場為推手，透過創新板帶動前瞻產業一棒接一棒地傳承接力，讓世界看見台灣無窮的創新潛力，攜手迎向下一輪盛世啟航。

證交所 半導體 資本市場

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