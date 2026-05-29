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MSCI助攻台股收盤攻天價 台股不再是台積電一個人的武林

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
MSCI調高台股權重生效，助攻台股收盤攻天價，價量齊揚，雙雙創新紀錄。圖／本報資料照片
MSCI調高台股權重生效，助攻台股收盤攻天價，價量齊揚，雙雙創新紀錄。圖／本報資料照片

挾著MSCI調高台股權重生效的利多，台股29日開高走高，終場以4萬4732點收盤，再創歷史新高，指數大漲1096點，漲幅2.51％，成交量飆新高來到1兆8164億元，改寫天量紀錄。

富邦投顧董事長陳奕光指出，5月最後一個交易日台股大漲，主要是因為MSCI調整台股權重，並於29日生效之故，使得收盤創新高且交易量創下天量，上市加上OTC的總成交量高達2.2兆元。

陳奕光預期台股未來將進入三大行情：大漲、大跌、大震盪，這三大行情未來將成為新常態，他說，今年1至5月，台股平均月漲3153點，總計上漲1萬5768點，就在昨天，台股震盪1700點之後，今天創下新高。

台積電是此次MSCI權重調升最多的個股，今天股價開高走高，最高創下2375元的新天價，終場收盤價為2355元，上漲60元，漲幅2.61％。其他權值股表現，聯發科4310元收跌2.27％、台達電2445元上漲2.3％，鴻海289元漲停收盤。

陳奕光指出，台股結構已有改善，不再只有「拉積盤」，今日大盤扣除台積電後，指數仍達2萬5963點，不再是一個人的武林，市場上漲動能已擴散至其他股票。

台股 MSCI 台積電

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