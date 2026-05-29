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台股助攻！國壽股票未實現利益逾2700億 明年配發股利可望優於今年

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股助攻 國壽合計國內外股票未實現利益超過2700億 明年配發股利可望優於今年。圖／國泰金提供
台股助攻 國壽合計國內外股票未實現利益超過2700億 明年配發股利可望優於今年。圖／國泰金提供

國泰金控今日舉行今年第一季法說會，國泰金控總經理李長庚指出，今年獲利非常樂觀；國壽總經理林昭廷亦指出，今年台股迄今已漲54%，資本利得使配股的動能會比去年更好。受惠於台股上攻而實現很多資本利得，至於後續要配發股利多少，將由董事會決定。

林昭廷表示，能提供人壽端的已實現資本利得都可拿來配股，其中未實現股票在OCI（其他綜合損益）的部分，國內外股票的未實現獲利在5月底已超過2700億元。另外今年迄今，利息成本已由3.4%降至2.1%，降了130個基點（1個基點是0.01個百分點）。

國泰世華銀行發言人傅伯昇指出，由於美伊戰爭、通膨疑慮，就整體政策而言，美國聯準會年底之前不會降息，就不會產生利息收入下降。台灣央行亦在利率上不會有太大變化，若升息則更對銀行收益助益，信用卡簽帳金額今年仍有年增16%至17%的成長。

林昭廷指出，避險成本在第一季為1.26%，之後隨著避險比率降至30%，避險成本還會再降，估計避險成本降至1%，另外，外價金增至1239億元。5月的稅後調整之後淨利也相當樂觀，有機會超過110年的人壽獲利的新高水準，金控旗下各子公司的前四月獲利也高於去年，因此，今年配股的動能，會比去年更好，因為股票迄今已漲54%，能提供人壽端的已實現資本利得都可拿來配股。

國泰金控 國壽 台股

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