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一個「兆元宴」外資就回補800億元 三大法人合計買超破千億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股29日開高走高，一度逼近28日高點，但臨45,000點仍近關情怯，終場上漲1,096.5點，收44,732.94點。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股29日開高走高，一度逼近28日高點，但臨45,000點仍近關情怯，終場上漲1,096.5點，收44,732.94點。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股29日開高走高，一度逼近28日高點，但臨45,000點仍近關情怯，終場上漲1,096.5點，收44,732.94點，為收盤新高，漲幅2.51%，並爆出近期最大成交量1.81兆，三大法人買超1,018.78億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超803.55億元，投信買超60.96億元，自營商買超（合計）154.26億元，其中自營商（自行買賣）買超26.84億元，自營商（避險）買超127.41億元。

台積電（2330）收2,355元，創收盤新高，上漲2.61%，並出現8.6萬張大量。台達電（2308）收2,445元，上漲2.3%，同樣出現相對大量，聯發科（2454）則下跌逾2%，收4,310元。股王信驊（5274）創下新高，收18,950元，上漲逾6%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於5月28日晚間舉辦第五度「兆元宴」，全台AI供應鏈巨頭全員到齊，鴻海（2317）罕見飆上漲停板，緯穎（6669）、華碩（2357）、廣達（2382）、宏碁（2353）、緯創（3231）、與英業達（2356）等都漲停亮燈，技嘉（2376）、仁寶（2324）上漲逾9%。

上市櫃漲停達84家，除了電子類股表現強勁，傳產股也同步跟上，台塑集團股走強，台化（1326）攻上漲停板49.9元，南亞（1303）大漲逾8%，台塑（1301）上漲逾5%；電器電纜股大亞（1609）、榮星（1617）都上漲逾9%，華新（1605）上漲逾7%；汽車股仍有多檔漲停，包括麗清（3346）、倉佑（1568）、東陽（1319）、堤維西（1522）等。水泥指數也大漲，亞泥（1102）、台泥（1101）上漲3~4%。

面板、記憶體仍是市場熱點，群創（3481）、彩晶（6116）漲停，群創重回50元之上，友達（2409）大漲逾8%；力積電（6770）、華邦電（2344）再飆高點，力積電爆出82萬張大量，收漲停88.7元，華邦電衝上158元，創下新高。

台股 兆元宴 三大法人

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