這檔封測股3月以來狂飆近四倍 原來是法人這樣看

隨光通訊晶片金凸塊業務成為強勁成長引擎，及既有DDI、RF元件業務的防禦性優勢，法人看好，頎邦（6147）將於2026至2028年步入新一輪獲利成長軌道。頎邦3月以來狂飆近四倍。

頎邦隨光通訊業務迎來結構性技術轉折與需求爆發、既有DDI業務受惠漲價策略使產品單價有撐，加上長期將受惠韓國同業退出成熟代工業務的板塊轉移效應，法人看好，2026至2028年將步入新一輪獲利成長軌道，估值具re-rating契機。

大型本國投顧分析，金凸塊憑藉導電性佳、延展性好、低雜訊及高可靠性等優勢，在高速光通訊領域受到青睞。目前頎邦在光通訊晶片金凸塊領域已有逾十個專案同步推進，其中，進度最明確主力產品TIA晶片於第1季順利進入量產。

在客戶布局方面，頎邦既有量產客戶訂單能見度有望延伸至2028年，其他客戶產品亦陸續通過驗證。法人評估，光通訊晶片金凸塊業務將於2027年具備至少翻倍成長潛力，並將於2028年延續翻倍成長的強勁動能。

高毛利新業務推升整體獲利水準，法人對頎邦後續出貨量能與獲利擴張保持樂觀，預估光通訊晶片金凸塊業務將占今年總營收4%至6%，並於2027、2028年分別攀升達10%至12%、20%至22%。